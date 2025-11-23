onedio
Bu Liste Olay Çıkarır: Ünlü Astrolog, Prenses Erkek Burçlarını Açıkladı!

Gülistan Başköy
23.11.2025 - 14:24

Astrolog Tuğba Karadayı'nın paylaştığı 'prenses erkek burçları listesi' sosyal medyada gündem oldu. Ünlü astrolog önce üçüncü sıradan başladı ve “Birazcık daha metroseksüel olan Teraziler 3. sırada” diyerek terazileri prensesler kulübüne dahil etti. Peki 2. ve 3. sırada hangi burçlar var? 🫠

Gelin birlikte bakalım 👇

Astrolog Tuğba Karadayı "Prenses Erkek Burçları" Listesiyle Gündem Oldu

Ünlü astrolog Tuğba Karadayı terazi burçlarını listenin 3. sırasına ekleyerek “Birazcık daha metroseksüel olan Teraziler 3. sırada” dedi. İkinci sıraya ise 'Prenses erkek değil ama çok güzel olduğu için prenses gibiler' diyerek Boğa erkeğini dahil etti. Birinci sıraya ise linç yemeyi göze aldığını söyleyerek yengeç erkeklerini koydu.

