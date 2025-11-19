Ceren Arslan'ın Yarıştığı Miss Universe'de Şok İstifa: 30 Finalist Çoktan Seçilmiş İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yarışmanın resmi jüri üyelerinden olan Harfouch, görevinden ayrıldığını duyurdu ve açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı. Harfouch’ın iddiasına göre, 136 ülkenin güzeli arasından seçilecek 30 finalist, asıl jürinin değerlendirme yapmasından önce resmi olmayan bir ekip tarafından belirlenmişti.

Harfouch, kendisinin de yer aldığı 8 kişilik jüri dışında oluşturulan bu gölge jürinin, bazı yarışmacılarla yakın ilişkileri bulunan kişilerden oluştuğunu öne sürdü. Bu nedenle çıkar çatışması riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Harfouch, 'Bu seçimin sonuçları şu anda gizli tutuluyor. Bu maskaralığın bir parçası olmayı reddediyorum.' diyerek istifa etti.

Skandal iddiaların ardından gözler Miss Universe organizasyonuna çevrildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, yarışmanın tüm değerlendirme süreçlerinin şeffaf, denetimli ve organizasyon protokollerine uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.