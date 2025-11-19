onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ceren Arslan'ın Yarıştığı Miss Universe'de Şok İstifa: 30 Finalist Çoktan Seçilmiş İddiası Ortalığı Karıştırdı

Ceren Arslan'ın Yarıştığı Miss Universe'de Şok İstifa: 30 Finalist Çoktan Seçilmiş İddiası Ortalığı Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 12:39

Kainat Güzellik Yarışması’nda skandallar bitmek bilmiyor! Bu kez jüri koltuğundan gelen sürpriz bir istifa ortalığı karıştırdı. Lübnan asıllı Fransız müzisyen Omar Harfouch, yarışmanın şeffaflık ilkesini ihlal ettiğini söyleyerek çekildi ve zehir zemberek açıklamalar yaptı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizi Miss Universe Türkiye birincisi Ceren Arslan’ın temsil ettiği 2025 Kainat Güzellik Yarışması’nda sular durulmuyor.

Ülkemizi Miss Universe Türkiye birincisi Ceren Arslan’ın temsil ettiği 2025 Kainat Güzellik Yarışması’nda sular durulmuyor.

Geçtiğimiz hafta Tayland’da düzenlenen organizasyonda Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil',n Meksika güzeli Fatima Bosch'a sert çıkışması zaten eleştirilere neden olmuştu. Yarışmacılar tepki olarak salonu terk etmiş, Itsaragrisil tepkiler üzerine ağlayarak özür dilemek zorunda kalmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez seçimlerin şeffaf olmadığını iddia eden jüri üyesi müzisyen Omar Harfouch'in istifası gündem oldu.

Bu kez seçimlerin şeffaf olmadığını iddia eden jüri üyesi müzisyen Omar Harfouch'in istifası gündem oldu.

Yarışmanın resmi jüri üyelerinden olan Harfouch, görevinden ayrıldığını duyurdu ve açıklamalarıyla ortalığı karıştırdı. Harfouch’ın iddiasına göre, 136 ülkenin güzeli arasından seçilecek 30 finalist, asıl jürinin değerlendirme yapmasından önce resmi olmayan bir ekip tarafından belirlenmişti.

Harfouch, kendisinin de yer aldığı 8 kişilik jüri dışında oluşturulan bu gölge jürinin, bazı yarışmacılarla yakın ilişkileri bulunan kişilerden oluştuğunu öne sürdü. Bu nedenle çıkar çatışması riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Harfouch, 'Bu seçimin sonuçları şu anda gizli tutuluyor. Bu maskaralığın bir parçası olmayı reddediyorum.' diyerek istifa etti.

Skandal iddiaların ardından gözler Miss Universe organizasyonuna çevrildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, yarışmanın tüm değerlendirme süreçlerinin şeffaf, denetimli ve organizasyon protokollerine uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Buda neki

Yarışma zaten eğlencelik, uyduruk bir yarışma. Sürekli birilerinin prensip çıkışı yapması komik.