Ceren Arslan'ın Yarıştığı Miss Universe'de Şok İstifa: 30 Finalist Çoktan Seçilmiş İddiası Ortalığı Karıştırdı
Kainat Güzellik Yarışması’nda skandallar bitmek bilmiyor! Bu kez jüri koltuğundan gelen sürpriz bir istifa ortalığı karıştırdı. Lübnan asıllı Fransız müzisyen Omar Harfouch, yarışmanın şeffaflık ilkesini ihlal ettiğini söyleyerek çekildi ve zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
Ülkemizi Miss Universe Türkiye birincisi Ceren Arslan’ın temsil ettiği 2025 Kainat Güzellik Yarışması’nda sular durulmuyor.
Bu kez seçimlerin şeffaf olmadığını iddia eden jüri üyesi müzisyen Omar Harfouch'in istifası gündem oldu.
Yarışma zaten eğlencelik, uyduruk bir yarışma. Sürekli birilerinin prensip çıkışı yapması komik.