Üçüncü Bebekten Sonra Ortaya Çıkan Rihanna'nın Son Hali Şaşırttı: 2013 Tarzına Geri Döndü!

Üçüncü Bebekten Sonra Ortaya Çıkan Rihanna’nın Son Hali Şaşırttı: 2013 Tarzına Geri Döndü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 10:10

Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, uzun süredir kendini tamamen ailesine adamış durumda. Aylar sonra ilk kez görüntülenen ünlü yıldız, geçtiğimiz akşam çocuklarının babası ASAP Rocky ile romantik bir akşam yemeğine çıktı. Mekan çıkışı kameralara yakalanan çift, baştan aşağı siyah tonlarda kombinleriyle sosyal medyada anında gündem oldu. Özellikle Rihanna’nın son hali, hayranlarına 2013 dönemindeki ikonik tarzını hatırlattı. ❤️

Gelin birlikte bakalım. 👇

Hayranlarının yıllardır yeni şarkı beklediği Rihanna, biliyorsunuz ki anne olmayı çok seviyor.

Hayranlarının yıllardır yeni şarkı beklediği Rihanna, biliyorsunuz ki anne olmayı çok seviyor.

Güzelliği, güçlü sesi, sahne şovları ve efsaneleşmiş hitleriyle bir döneme damga vuran yıldız, 2019’da ASAP Rocky’yle tanışıp bir anda piyasadan çekildi. Pandemide başlayan dostluktan aşka uzanan bu ilişki, 2022’de ilk oğulları RZA’nın doğumuyla yeni bir döneme girdi.

Çok geçmeden yeniden hamile kaldı ve Riot Rose dünyaya geldi.

Çok geçmeden yeniden hamile kaldı ve Riot Rose dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcının peş peşe yaşadığı hamilelikler, albüm ya da single beklentisini neredeyse sıfırladı diyebiliriz. Üstelik her görüntülendiğinde saklamaya çalıştığı karnı yüzünden “Kesin yine hamile!” yorumları da aldı.

Ve evet… İddialar yine haklı çıktı.

Ve evet… İddialar yine haklı çıktı.

Rihanna, Met Gala’ya üçüncü kez hamile olarak katıldı ve Eylül ayında Rocki Irish Mayers adını verdikleri bebeklerini kucağına aldı.

O günden bu yana ortalarda pek görünmeyen çift, bu son yemek çıkışıyla yeniden gündeme oturdu.

O günden bu yana ortalarda pek görünmeyen çift, bu son yemek çıkışıyla yeniden gündeme oturdu.

Siyah uyumları ve Rihanna’nın son hali sosyal medyada epey konuşuldu. Özellikle yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekeni Riri, hayranlarına 2013 yılındaki halini hatırlattı.

"Rihanna kısa ve perçemli saçlara geri mi dönüyor? Biz de geri döndük!"

"Rihanna kısa ve perçemli saçlara geri mi dönüyor? Biz de geri döndük!"
"Hoş geldin Kraliçe"

"Hoş geldin Kraliçe"

👇

👇

"Bu kadın güzel olmaktan asla yorulmuyor"

"Bu kadın güzel olmaktan asla yorulmuyor"

