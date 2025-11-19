Üçüncü Bebekten Sonra Ortaya Çıkan Rihanna’nın Son Hali Şaşırttı: 2013 Tarzına Geri Döndü!
Üçüncü çocuğunu geçtiğimiz eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, uzun süredir kendini tamamen ailesine adamış durumda. Aylar sonra ilk kez görüntülenen ünlü yıldız, geçtiğimiz akşam çocuklarının babası ASAP Rocky ile romantik bir akşam yemeğine çıktı. Mekan çıkışı kameralara yakalanan çift, baştan aşağı siyah tonlarda kombinleriyle sosyal medyada anında gündem oldu. Özellikle Rihanna’nın son hali, hayranlarına 2013 dönemindeki ikonik tarzını hatırlattı. ❤️
Gelin birlikte bakalım. 👇
Hayranlarının yıllardır yeni şarkı beklediği Rihanna, biliyorsunuz ki anne olmayı çok seviyor.
Çok geçmeden yeniden hamile kaldı ve Riot Rose dünyaya geldi.
Ve evet… İddialar yine haklı çıktı.
O günden bu yana ortalarda pek görünmeyen çift, bu son yemek çıkışıyla yeniden gündeme oturdu.
"Rihanna kısa ve perçemli saçlara geri mi dönüyor? Biz de geri döndük!"
"Hoş geldin Kraliçe"
👇
"Bu kadın güzel olmaktan asla yorulmuyor"
