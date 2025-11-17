onedio
Sosyal Medyada Aşka Geldiler: Aybüke Pusat'ın O Karesi Biricik Sevgilisi Furkan Andıç'ı Düşürdü!

Sosyal Medyada Aşka Geldiler: Aybüke Pusat'ın O Karesi Biricik Sevgilisi Furkan Andıç'ı Düşürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.11.2025 - 16:22

Altı yıllık ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, artık aşklarını saklamıyor bildiğiniz gibi. Son dönemde sosyal medyada birbirlerine yaptıkları minik jestlerle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Furkan Andıç’ın paylaştığı romantik kareyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin diziden bir sahnesini “Bugün de düştük çok şükür” notuyla paylaştı. Aybüke Pusat ise bu paylaşıma hem mahcup hem tatlı bir cevap verdi.

Gelin birlikte bakalım.

2019’da “Her Yerde Sen” setinde tanışıp gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Altı yıllık ilişkileri boyunca oldukça sakin ve gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz eylül ayında ilk kez el ele kameralara poz vermişti.

O anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son dönemlerde aşklarını daha görünür şekilde yaşayan ikili, sosyal medyada sık sık tatlı etkileşimlerde bulunmaya devam ediyor.

Çiftin son bombasını ise Furkan Andıç patlattı. Ünlü oyuncu, biricik sevgilisi Aybüke Pusat’ın dizideki bir sahnesini Instagram hesabından paylaşarak üzerine “Bugün de düştük çok şükür 🌹🫠 ” notunu düştü.

Bu romantik jest karşısında Aybüke Pusat da boş durmadı. Güzel oyuncu, Andıç’ın paylaşımına “ya öff 🧿🥲 Gülümm🌹” yanıtını vererek hem mahcup hem sevgi dolu bir geri dönüş yaptı. 

Peki siz bu çifti yakıştırıyor musunuz? Yorumlara bekliyoruz 💬

