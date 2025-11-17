Sosyal Medyada Aşka Geldiler: Aybüke Pusat'ın O Karesi Biricik Sevgilisi Furkan Andıç'ı Düşürdü!
Altı yıllık ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, artık aşklarını saklamıyor bildiğiniz gibi. Son dönemde sosyal medyada birbirlerine yaptıkları minik jestlerle sık sık gündeme gelen çift, bu kez Furkan Andıç’ın paylaştığı romantik kareyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin diziden bir sahnesini “Bugün de düştük çok şükür” notuyla paylaştı. Aybüke Pusat ise bu paylaşıma hem mahcup hem tatlı bir cevap verdi.
Gelin birlikte bakalım.
2019’da “Her Yerde Sen” setinde tanışıp gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Son dönemlerde aşklarını daha görünür şekilde yaşayan ikili, sosyal medyada sık sık tatlı etkileşimlerde bulunmaya devam ediyor.
