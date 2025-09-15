Bugünleri de Gördük: 6 Yıldır Aşk Yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Kamera Karşısına İlk Kez El Ele Çıktı!
2019 yılından bu yana aşk yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 'Geç olsun güç olmasın' diyerek, geçtiğimiz saatlerde 6 yıllık ilişkilerinde bir ilke imza attı. 6. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde beraber boy gösteren çift, kameralar karşısına da ilk kez el ele geçti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2019 yılında "Her Yerde Sen" setinde tanışan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birbirine aşık olmuş, diziden gerçekten sevgili olarak çıkmıştı, belki hatırlarsınız.
Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'a desteğini ayan beyan gösterip, tam bir beyefendilik örneği sergilemesinin ardından Aybüke Pusat da ilk kez Furkan Andıç'la bir gönderi paylaşmıştı.
İşte o anlar:
