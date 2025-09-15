onedio
Bugünleri de Gördük: 6 Yıldır Aşk Yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Kamera Karşısına İlk Kez El Ele Çıktı!

Bugünleri de Gördük: 6 Yıldır Aşk Yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, Kamera Karşısına İlk Kez El Ele Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2025 - 22:13

2019 yılından bu yana aşk yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 'Geç olsun güç olmasın' diyerek, geçtiğimiz saatlerde 6 yıllık ilişkilerinde bir ilke imza attı. 6. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde beraber boy gösteren çift, kameralar karşısına da ilk kez el ele geçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2019 yılında "Her Yerde Sen" setinde tanışan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat birbirine aşık olmuş, diziden gerçekten sevgili olarak çıkmıştı, belki hatırlarsınız.

O zamandan bu yana sessiz sedasız, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ikili, beraber gittikleri tatillerde ve dönüşte havaalanında görüntülense de bunca yıl yan yana görüntü vermedikleri gibi, bir tane beraber poz bile paylaşmamışlardı. 

Her şey Aybüke Pusat'ın İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde yaptığı boykot paylaşımı sebebiyle TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla beraber değişti.

Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'a desteğini ayan beyan gösterip, tam bir beyefendilik örneği sergilemesinin ardından Aybüke Pusat da ilk kez Furkan Andıç'la bir gönderi paylaşmıştı.

6 yıldır ikilinin beraber verdiği herhangi bir poza şahitlik edememenin yarattığı merak, yukarıda gördüğünüz fotoğraf da dahil olmak üzere beraber birçok pozlarını içeren dump'la biraz olsun yatışmıştı. 

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, geçtiğimiz saatlerde 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, 6 yıllık ilişkilerinde bir ilke imza attı. 

İlk kez kameralar karşısına beraber, el ele geçtiler ve röportaj verdiler! Ünlü olup, 6 yıl aşk yaşayıp ilk kez el ele görüntülenmek de ayrı bir meziyet valla!

Beraber çok güzelsiniz, maşallah 💗

İşte o anlar:

