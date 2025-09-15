"Veda" Mesajıyla Panik Yaratan Nilperi Şahinkaya, O Gece Yaşadıkları Hakkında İlk Kez Konuştu!

Şahinkaya paylaştığı hikayeyi hemen silse de, birçok takipçisi endişe yaratmaya müsait mesajı gördü ve kısa sürede sosyal medyada yayılmasına vesile oldu.

Gece boyu haber alınamayan Nilperi Şahinkaya, büyük bir panik yaratmış, herkesin çok korkmasına sebep olmuştu. Sabah saatlerinde çok şükür ki iyi olduğu öğrenilen Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili bir açıklamada da bulunmuştu.

'Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı' diyen Nilperi, destek mesajları için de teşekkür etmişti.