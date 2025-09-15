onedio
"Veda" Mesajıyla Panik Yaratan Nilperi Şahinkaya, O Gece Yaşadıkları Hakkında İlk Kez Konuştu!

"Veda" Mesajıyla Panik Yaratan Nilperi Şahinkaya, O Gece Yaşadıkları Hakkında İlk Kez Konuştu!

15.09.2025 - 21:20

Annesini kaybeden ve birkaç gün sonra sosyal medyada paylaştığı 'veda' mesajıyla herkesi korkutan Nilperi Şahinkaya, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülendi. O gece yaşadıkları hakkında ilk kez konuşan Nilperi Şahinkaya, in**harı hiç düşünmediğini ve psikolojik destek almaya başladığını açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybetmişti.

Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybetmişti.

Annesinin kanserle 1 yıldır süren mücadelesini kaybettiğini açıklayan Nilperi Şahinkaya annesine, 'Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim' sözleriyle veda etmişti.

Annesinin vefatıyla sarsıldığı öğrenilen Nilperi Şahinkaya, 1 Eylül'de annesini toprağa verdi. Endişelendiren hadise ise cenazeden 9 gün sonra yaşandı.

10 Eylül gecesi, sosyal medya hesabından bir "veda" mesajı yayınlayan Nilperi Şahinkaya, "Ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" ifadelerini kullanmıştı.

10 Eylül gecesi, sosyal medya hesabından bir "veda" mesajı yayınlayan Nilperi Şahinkaya, "Ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" ifadelerini kullanmıştı.

Şahinkaya paylaştığı hikayeyi hemen silse de, birçok takipçisi endişe yaratmaya müsait mesajı gördü ve kısa sürede sosyal medyada yayılmasına vesile oldu. 

Gece boyu haber alınamayan Nilperi Şahinkaya, büyük bir panik yaratmış, herkesin çok korkmasına sebep olmuştu. Sabah saatlerinde çok şükür ki iyi olduğu öğrenilen Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili bir açıklamada da bulunmuştu. 

'Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı' diyen Nilperi, destek mesajları için de teşekkür etmişti.

Olayların üstüne, bu gece 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde boy gösteren Nilperi Şahinkaya, o gece yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

