"Veda" Mesajıyla Panik Yaratan Nilperi Şahinkaya, O Gece Yaşadıkları Hakkında İlk Kez Konuştu!
Annesini kaybeden ve birkaç gün sonra sosyal medyada paylaştığı 'veda' mesajıyla herkesi korkutan Nilperi Şahinkaya, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülendi. O gece yaşadıkları hakkında ilk kez konuşan Nilperi Şahinkaya, in**harı hiç düşünmediğini ve psikolojik destek almaya başladığını açıkladı.
Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybetmişti.
10 Eylül gecesi, sosyal medya hesabından bir "veda" mesajı yayınlayan Nilperi Şahinkaya, "Ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" ifadelerini kullanmıştı.
Olayların üstüne, bu gece 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde boy gösteren Nilperi Şahinkaya, o gece yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.
