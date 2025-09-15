Gossip Girl'ün İkonik Blair Waldorf'u Leighton Meester'ın Radikal İmaj Değişikliği Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Chuck Bass'le yaşadığı aşkla 'bad boy' konseptini hepimize tanıtan ve işleyen Blair Waldorf, ya Serena'cı ya Blair'ci olmaya zorlayacak kadar güçlü, hırslı ve kraliçe bir karakterdi.

Oyunculuğa hiç ara vermeden devam eden Leighton Meester, Blair'den sonra onlarca başka karaktere hayat verdi. Şimdilerde The Buccaneers isimli bir dizide yer alıyor, eşi Adam Brody'nin başrolünde yer aldığı Nobody Wants This dizisinin ikinci sezonuna katılması bekleniyor ve HBO'ya da henüz ismi açıklanmamış bir dizi çektiği söyleniyor.