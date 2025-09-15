Gossip Girl'ün İkonik Blair Waldorf'u Leighton Meester'ın Radikal İmaj Değişikliği Hayal Kırıklığına Uğrattı!
Emmy gecesine eşi Adam Brody ile katılan Gossip Girl'ün ikonik karakteri Blair Waldorf'u canlandıran Leighton Meester, radikal imaj değişikliyle dikkat çekti. Saçlarını boyatan Meester'ın yeni hali hüsrana uğrattı!
2007 ve 2012 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Gossip Girl'ü hatırlamayan, bilmeyen veya duymayan yoktur diye düşünüyoruz!
Bunlardan biri de dizinin ikonik karakteri Blair Waldorf'a hayat veren Leighton Meester tabii ki!
Şimdi hazırsanız, bombayı patlatıyoruz... Leighton Meester ve Adam Brody, geçtiğimiz gece Emmy gecesine katıldı.
