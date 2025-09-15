onedio
article/share
Gossip Girl'ün İkonik Blair Waldorf'u Leighton Meester'ın Radikal İmaj Değişikliği Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2025 - 18:15

Emmy gecesine eşi Adam Brody ile katılan Gossip Girl'ün ikonik karakteri Blair Waldorf'u canlandıran Leighton Meester, radikal imaj değişikliyle dikkat çekti. Saçlarını boyatan Meester'ın yeni hali hüsrana uğrattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
2007 ve 2012 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Gossip Girl'ü hatırlamayan, bilmeyen veya duymayan yoktur diye düşünüyoruz!

Döneme damgasını vuran Gossip Girl, bizim Aşk-ı Memnu misali hala milyonlar tarafından tekrar tekrar izleniyor. Serena, Nate, Chuck, Blair, Dan ve nice içimize işlemiş karakterleri canlandıran dev kadrodaki herkes kariyerine hız kesmeden devam ediyor. 

Zaten çok güzel ve çok yakışıklı olan şahane isimler yaş aldıkça daha da parlıyor resmen.

Bunlardan biri de dizinin ikonik karakteri Blair Waldorf'a hayat veren Leighton Meester tabii ki!

Chuck Bass'le yaşadığı aşkla 'bad boy' konseptini hepimize tanıtan ve işleyen Blair Waldorf, ya Serena'cı ya Blair'ci olmaya zorlayacak kadar güçlü, hırslı ve kraliçe bir karakterdi. 

Oyunculuğa hiç ara vermeden devam eden Leighton Meester, Blair'den sonra onlarca başka karaktere hayat verdi. Şimdilerde The Buccaneers isimli bir dizide yer alıyor, eşi Adam Brody'nin başrolünde yer aldığı Nobody Wants This dizisinin ikinci sezonuna katılması bekleniyor ve HBO'ya da henüz ismi açıklanmamış bir dizi çektiği söyleniyor.

Şimdi hazırsanız, bombayı patlatıyoruz... Leighton Meester ve Adam Brody, geçtiğimiz gece Emmy gecesine katıldı.

Leighton Meester'ın ultra radikal bir imaj değişikliğiyle saçlarını turuncuya çok yakın bir kızıla boyatmış olduğunu görenler, neye uğradığını şaşırdı!

Kahverengi saçlarına gönlümüzü bağladığımız Leighton Meester, yeni imajıyla Blair Waldorf'tan geriye kalan her şeye resmen veda etti. Yeni imajı sosyal medyada tartışma yarattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç olmuş mu bu?

Hadi yorumlarda buluşalım!

