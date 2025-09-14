onedio
Aşık Olunca Sakinleyen İrem Derici'den Kendisine Saydıran Takipçisine Kibar Abla Tavsiyesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 22:45

Aşka düşüp, evleneceği adamı bulduğuna emin olunca üstüne müthiş bir sakinlik çöken ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine saydıran takipçisine verdiği kibar cevapla şaşırttı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza girdiği günden beri sivri dili, dobra cevapları, yorumları ve ani çıkışlarıyla tanıdığımız İrem Derici, bir süredir pamuk gibi biliyorsunuz!

Ne zaman midesinde kelebekler uçuşmaya başlasa daha sakin, daha bir ferah hisseden İrem Derici, yaklaşık bir yıldır DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile beraber. 

Hatta bu sefer yıllardır 'asla' dediği şeyi, evliliği kabul ettiren hatta çocuğa bile yeşil ışık yaktıran bir aşk yaşıyor kendisi. Yıllardır aradığı aşkı bulmasını, hak ettiği değeri görmesini bekleyen sevenlerinin keyfi de en az İrem'inki kadar yerinde! Heyecanla çiftin düğününü beklerken, her geçen gün İrem'in biraz daha pamuk gibi oluşuna, içinden çıkan meleğe şahitlik ediyoruz!

Kimsecikler küsmesin istiyor, herkesi alttan alıyor, ara buluculuk yapmaya çalışıyor ve hepimizi çok şaşırtıyor! Malum biz onun lafı gediğe koymalarına alışığız! Tuhaf gelse de onu böyle de çok seviyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde de İrem Derici ve bir takipçisi arasında, son zamanlarda içinden çıkan inanılmaz sakin ve melek insanı yansıttığı bir diyalog geçti.

İrem Derici'yi takip eden bir kullanıcı, durduk yere sinirini kusmaya karar verdi ve Paris gönderisinin altına, 'İnsan parayla nasıl bu kadar itici olabilir ya? Ayrı kimlik kartı falan al bence' yorumunu bıraktı. 

Bunu gören, bizim bildiğimiz İrem Derici, yüksek oktavdan bir cevap verir, takipçisine haddini hemen oracıkta bildirirken lafını da esirgemezdi. Fakat hayır...

İrem Derici oldukça yumuşak bir giriş yaparak takipçisine, 'Güzel kızım' diye seslendi ve 'Niye beni takip ediyorsun? Hakaret etmek içinse takipten çık, alarm kur ara ara, gel öyle hakaret et. Kendinle çelişme' önerisinde bulundu ve kalp bıraktı. 

Valla ne diyelim! Aşk bazılarımıza daha çok yarıyor herhalde!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
