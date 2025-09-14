Aşık Olunca Sakinleyen İrem Derici'den Kendisine Saydıran Takipçisine Kibar Abla Tavsiyesi!

Ne zaman midesinde kelebekler uçuşmaya başlasa daha sakin, daha bir ferah hisseden İrem Derici, yaklaşık bir yıldır DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile beraber.

Hatta bu sefer yıllardır 'asla' dediği şeyi, evliliği kabul ettiren hatta çocuğa bile yeşil ışık yaktıran bir aşk yaşıyor kendisi. Yıllardır aradığı aşkı bulmasını, hak ettiği değeri görmesini bekleyen sevenlerinin keyfi de en az İrem'inki kadar yerinde! Heyecanla çiftin düğününü beklerken, her geçen gün İrem'in biraz daha pamuk gibi oluşuna, içinden çıkan meleğe şahitlik ediyoruz!

Kimsecikler küsmesin istiyor, herkesi alttan alıyor, ara buluculuk yapmaya çalışıyor ve hepimizi çok şaşırtıyor! Malum biz onun lafı gediğe koymalarına alışığız! Tuhaf gelse de onu böyle de çok seviyoruz.