Eşi Zafer Algöz'e Koşan Muhabirlerden Rahatsız Olan Lale Algöz'ün Tavrı ve Bakışları Dillere Fena Düştü!

Eşi Zafer Algöz'e Koşan Muhabirlerden Rahatsız Olan Lale Algöz'ün Tavrı ve Bakışları Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 18:52

Geçtiğimiz saatlerde Bi Kanal muhabirleri tarafından evlerinin önünde görüntülenen Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz'ün röportajı dikkat çekti!

Kameralara alışık usta oyuncu Zafer Algöz, muhabirlerin sorularına cevap vermeye çalışırken eşi Lale Algöz'ün bakışları ve tavırları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Birçok kült projede yer almış, usta oyuncu Zafer Algöz'ü tanımayanınız yoktur.

Birçok kült projede yer almış, usta oyuncu Zafer Algöz'ü tanımayanınız yoktur.

64 yaşında olan Zafer Algöz'ü, son zamanlarda yoğunluklu Cem Yılmaz filmlerinde izledik. En son Erşan Kuneri ve Ayzek ile Bir Gece'de izlediğimiz Zafer Algöz, Netflix'te yayınlanan 'Takıntılar' isimli filmde de rol almıştı. 

Cem Yılmaz'ın heyecanla beklenen, ikonik G.O.R.A filminin devamı G.O.R.A 4 G.O.R.A'da da rol alacağı müjdesini bizzat kendisi vermişti. 

Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Zafer Algöz'ün eşi Lale Algöz'ü yıllar içerisinde yalnızca davetlerde nadiren görmüştük!

Zafer Algöz ve Lale Algöz, evlerinden düğüne gitmek üzere çıktıkları geçtiğimiz saatlerde Bi Kanal muhabirlere tarafından görüntülendi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
