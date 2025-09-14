onedio
Cübbeli Ahmet'in Oğlu Ömer Faruk Ünlü'nün Düğününe 'Gelin' Dahil Hiçbir Kadın Katılmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 17:35

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, geçtiğimiz gece evlendi. Düğünde dikkat çeken detay, tek bir kadının görüntülere yansımaması oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun öğrencisi ve tam adı Ahmet Mahmut Ünlü olan Cübbeli Ahmet, özel hayatıyla da merak çekiyor. 

Bilmeyenler için kısaca özetleyelim; Cübbeli Ahmet'in resmi nikahlı eşi Mine Ünlü ve dini nikahlı eşi Büşra Mihrimah Ünlü olmak üzere 2 eşi var. 

8 çocuğu olan Cübbeli Ahmet'in bugüne dek sadece Yüsra ve Yusuf Ünlü ismindeki iki çocuğu öne çıkmış, Cübbeli Ahmet'in çocukları olarak görüntülenmişti. Geçtiğimiz saatlerde, Cübbeli Ahmet'in Ömer Faruk Ünlü isimli, bugüne dek hiç görmediğimiz oğlu dünyaevine girdi.

Düğünde dualar edilerek yemekler ikram edildi. Cübbeli Ahmet'in birçok yakınının katıldığı törenden gelen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken ayrıntı hiçbir kadının davette yer almayışı oldu. O kadar ki gecenin başrolü gelinin tek bir karesi paylaşılmadı. 

'Düğünde hiçbir kadın yer almadı mı yoksa görüntülerde mi yer verilmedi?' sorusuna cevap bulunamadı.

