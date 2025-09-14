Cübbeli Ahmet'in Oğlu Ömer Faruk Ünlü'nün Düğününe 'Gelin' Dahil Hiçbir Kadın Katılmadı!
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, geçtiğimiz gece evlendi. Düğünde dikkat çeken detay, tek bir kadının görüntülere yansımaması oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.
Düğünde dualar edilerek yemekler ikram edildi. Cübbeli Ahmet'in birçok yakınının katıldığı törenden gelen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
