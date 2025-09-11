1991'den Bugüne Defne Samyeli'nin 34 Yıllık Değişimini Gösteren Edit Şoklardan Şoklara Soktu!

1991 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek hayatımıza giren, şimdilerde de 53 yaşında olan Defne Samyeli'nin 34 yıl içerisinde geçirdiği değişimi gözler önüne seren video editi, sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde 91 yılından bugüne Samyeli'nin 34 yıllık değişimini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza gencecik bir kızken giren 1991 Miss Turkey güzeli Defne Samyeli, son zamanların en popüler isimlerinden.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın