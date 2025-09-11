onedio
1991'den Bugüne Defne Samyeli'nin 34 Yıllık Değişimini Gösteren Edit Şoklardan Şoklara Soktu!

Lila Ceylan
11.09.2025 - 15:33

1991 yılında Miss Turkey güzeli seçilerek hayatımıza giren, şimdilerde de 53 yaşında olan Defne Samyeli'nin 34 yıl içerisinde geçirdiği değişimi gözler önüne seren video editi, sosyal medyada gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz saatlerde 91 yılından bugüne Samyeli'nin 34 yıllık değişimini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren 1991 Miss Turkey güzeli Defne Samyeli, son zamanların en popüler isimlerinden.

Modellikle başladığı kariyerinde şahane bir ana haber spikeri olan, sonrasında mesleği bırakıp hep çok istediği şarkıcılığa yönelen Defne Samyeli, şimdilerde konserleri ve şan şöhrette neredeyse kendisine yetişen kızları Derin ve Deren'le sık sık gündeme geliyor. 

Özel hayatı ve başarılı kariyer çizgisinin yanında dikkat çeken bir diğer konu da seneler geçse de, yaşlanmamanın formülünü bulmuşçasına giderek gençleşmesi oluyor!

Kusursuz fiziğiyle tüm gözleri üzerine toplayan Defne Samyeli'nin 53 yaşında olduğuna hemen hemen kimse inanamıyor.

Yıllar geçtikçe daha da güzelleşen ve çekicileşen Defne Samyeli'nin 34 yıl içinde dönüştüğü kadın ağızları açık bıraktı haliyle. Yorumlar da gecikmedi tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

