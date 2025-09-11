onedio
4 Ayda Resmen Eridi: 18 Kilo Veren Şerbo'nun Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

4 Ayda Resmen Eridi: 18 Kilo Veren Şerbo'nun Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.09.2025 - 12:55

Hem Kızılcık Şerbeti hem de sunucu koltuğunda oturan Empati programına kısa bir yaz molası veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın 4 ayda 18 kilo verdiği ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali, 'Helal olsun!' dedirtti.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Settar Tanrıöğen'in rahatsızlığı sebebiyle Kızılcık Şerbeti'ne 'heybetli Apo' olarak transfer olan Ahmet Mümtaz Taylan, uzun bir süredir Empati programının da sunucu koltuğunda oturuyor. 

Birbirinden ünlü konukları ağırlayan ve samimi sohbetleriyle düzenli olarak gündeme oturan Ahmet Mümtaz Taylan, yoğun dizi ve program temposunun içerisinde gittikçe artan kilolarıyla dikkat çekiyordu.

Empati ve Kızılcık Şerbeti'ne yaz molası veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendisini göremediğimiz 4 ayda epey bir kilo verdiği ortaya çıktı!

Empati ve Kızılcık Şerbeti'ne yaz molası veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendisini göremediğimiz 4 ayda epey bir kilo verdiği ortaya çıktı!

4 ayda 18 kilo veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati'nin yeni sezonu için yapılan çekimden yayılan fotoğrafları fit halini gözler önüne serdi. 

Sezona hızlı bir dönüş yapan Ahmet Mümtaz Taylan'ın formunu korumak için diyetine devam ettiği öğrenildi.

Dün, 3 aylık aranın ardından Saadet Işıl Aksoy'u Empati koltuğunda ağırlayan Ahmet Mümtaz Taylan'ın süzülmüş suratı gözlerden kaçmadı!

Dün, 3 aylık aranın ardından Saadet Işıl Aksoy'u Empati koltuğunda ağırlayan Ahmet Mümtaz Taylan'ın süzülmüş suratı gözlerden kaçmadı!

