Gece Paylaştığı Veda Mesajıyla Korkutan Nilperi Şahinkaya Hakkındaki İlk Açıklama Eski Sevgilisinden Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.09.2025 - 11:27

Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın 'hayata veda' gibi gözüken hikayesi, gece yarısı büyük panik oluşturmuştu. Şimdi durumu iyi olduğu söylenen Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama eski 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz saatlerde yürekleri ağza getirmişti.

Annesi Meltem Vural'ın 1 yıldır süren kanser mücadelesini kaybettiğini açıklayan Nilperi Şahinkaya, annesine duygusal sözlerle veda etmişti. Cenazeye birçok ünlü dostu katılmış, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmamıştı. 

Fakat dün gece korkutan bir hadise yaşandı. Gece yarısı 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' mesajını paylaşan Nilperi Şahinkaya, hayata veda benzeri mesajıyla panik oluşturmuştu. Kendisinden saatlerce haber alınamadı...

Sabaha karşı durumunun iyi olduğu haberleri yayılmaya başlayan Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

Nilperi Şahinkaya'yla 5 yıl boyunca deli dolu bir aşk yaşayan Emre Yusufi, zor gününde de Nilperi'nin yanına koşan ilk isimlerden oldu. 

Yaşanılanları doğrulayan bir hikaye paylaşan Emre Yusufi, 'Her şey yolunda.' mesajı verdi.

Gelmiş geçmiş olsun, Allah sabır versin demekten başka yapacak bir şeyimiz yok ❤️ Dileriz en yakın zamanda toparlanır.

