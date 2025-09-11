Gece Paylaştığı Veda Mesajıyla Korkutan Nilperi Şahinkaya Hakkındaki İlk Açıklama Eski Sevgilisinden Geldi!
Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın 'hayata veda' gibi gözüken hikayesi, gece yarısı büyük panik oluşturmuştu. Şimdi durumu iyi olduğu söylenen Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama eski 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ağustos'ta annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz saatlerde yürekleri ağza getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabaha karşı durumunun iyi olduğu haberleri yayılmaya başlayan Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.
Gelmiş geçmiş olsun, Allah sabır versin demekten başka yapacak bir şeyimiz yok ❤️ Dileriz en yakın zamanda toparlanır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın