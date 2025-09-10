onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güzide Duran'dan Pırlantalı Poz Geldi: Boşanma Bitmeden Fikret Orman'dan Evlilik Teklifi Geldiği Kanıtlandı!

Güzide Duran'dan Pırlantalı Poz Geldi: Boşanma Bitmeden Fikret Orman'dan Evlilik Teklifi Geldiği Kanıtlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 23:18

Uzun bir süredir yıllardır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanmaya çalışan Güzide Duran'ın boşanma süreci bitmeden Fikret Orman'la yaşamaya başladığı aşk magazin manşetlerine oturmuştu. 

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Güzide Duran'ın Orman'dan evlilik teklifi aldığını iddia etmişti. İddialar doğru çıktı, üstelik Güzide Duran kendisi paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, özel hayatıyla kopan fırtınalarla gündemin tam da göbeğine oturmuştu.

Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, özel hayatıyla kopan fırtınalarla gündemin tam da göbeğine oturmuştu.

Bir dönem podyumların star ismi olan, hala da müthiş güzelliğiyle dikkat çeken Güzide Duran, yıllar önce iş insanı Adnan Aksoy'la nikah masasına oturmuş, gözlerden de kaybolmuştu. 

Boşanacakları öğrenilen çiftin süreci hala bitmedi. Üstelik epey de çekişmeli bir hale geldi. Güzide Duran'ın evlilik boyunca psikolojik şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve artık bu evliliği taşıyamaz hale geldiği konuşulurken, dava dosyasında milyonluk tazminat ve nafaka taleplerinin de yer aldığı öğrenilmişti.

Henüz boşanma defteri kapanmadan, adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlayan Güzide Duran, yeniden magazin manşetlerine oturmuştu.

Henüz boşanma defteri kapanmadan, adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlayan Güzide Duran, yeniden magazin manşetlerine oturmuştu.

İlk başta kulaktan kulağa yayılan dedikodular kısa sürede kanıtlandı. Çiftin el ele görüntülenmesi bile sansasyon yaratırken, geçtiğimiz günlerde öpüşürken görüntülenmeleri ise epey karışıklığa sebep olmuştu. 

Marmaris’te bir gece kulübünde Fikret Orman'la öpüşürken görüntülenen ve kısa sürede tepki çeken Duran, 'Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum' açıklamasında bulunmuştu.,

Olaylar tam duruldu derken Ece Erken'den birkaç gün önce bomba bir iddia geldi. Ece Erken, Fikret Orman'ın Güzide Duran'a evlilik teklifi ettiği ve 'Evet' cevabını aldığını iddia etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan boşanma süreci bitmeden evlilik teklifi aldığı geçtiğimiz saatlerde kanıtlandı!

Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan boşanma süreci bitmeden evlilik teklifi aldığı geçtiğimiz saatlerde kanıtlandı!

Üstelik Güzide Duran bizzat kendi kanıtlamış oldu. Son paylaştığı pozlarda, parmağındaki tektaş dikkat çekti! Üstelik Ece Erken'in söylediği üzere 'küçücük bir şey' gibi de durmuyordu!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın