Güzide Duran'dan Pırlantalı Poz Geldi: Boşanma Bitmeden Fikret Orman'dan Evlilik Teklifi Geldiği Kanıtlandı!
Uzun bir süredir yıllardır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanmaya çalışan Güzide Duran'ın boşanma süreci bitmeden Fikret Orman'la yaşamaya başladığı aşk magazin manşetlerine oturmuştu.
Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Güzide Duran'ın Orman'dan evlilik teklifi aldığını iddia etmişti. İddialar doğru çıktı, üstelik Güzide Duran kendisi paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, özel hayatıyla kopan fırtınalarla gündemin tam da göbeğine oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz boşanma defteri kapanmadan, adı eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlayan Güzide Duran, yeniden magazin manşetlerine oturmuştu.
Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan boşanma süreci bitmeden evlilik teklifi aldığı geçtiğimiz saatlerde kanıtlandı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın