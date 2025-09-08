Boşanmadan Yeni Nikah: Güzide Duran’a Sevgilisi Fikret Orman’dan Şaşırtan Teklif!
Eski manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy’la boşanma davası sürerken Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la aşkını duyurmuştu. Bu kez gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı'nın ortaya attığı iddiaya göre; Orman, Duran’a evlenme teklifi etti ve ünlü manken teklifi anında kabul etti. Hatta yüzüğün kaç karat olduğuna kadar tüm detaylar gün yüzüne çıktı.
İşte magazin kulislerini sarsan iddianın ayrıntıları…
Kaynak: Gel Konuşalım
Bir dönem Türkiye’nin en popüler mankenlerinden biri olan Güzide Duran, 2000’li yıllarda podyumların aranan isimlerindendi.
Tüm bu tartışmalar devam ederken Güzide Duran geçtiğimiz günlerde Marmaris’te bir gece kulübünde Fikret Orman’la öpüşürken görüntülendi.
Son günlerde Londra’dan yaptığı paylaşımlar da çok konuşuldu.
Ve beklenen iddia geldi!
