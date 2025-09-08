onedio
Boşanmadan Yeni Nikah: Güzide Duran’a Sevgilisi Fikret Orman’dan Şaşırtan Teklif!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 15:01

Eski manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy’la boşanma davası sürerken Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la aşkını duyurmuştu. Bu kez gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı'nın ortaya attığı iddiaya göre; Orman, Duran’a evlenme teklifi etti ve ünlü manken teklifi anında kabul etti. Hatta yüzüğün kaç karat olduğuna kadar tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

İşte magazin kulislerini sarsan iddianın ayrıntıları…

Kaynak: Gel Konuşalım

Bir dönem Türkiye’nin en popüler mankenlerinden biri olan Güzide Duran, 2000’li yıllarda podyumların aranan isimlerindendi.

Güzelliği ve zarafetiyle dönemin moda dünyasına damga vurmuş, dergilerin kapaklarını süslemişti. Kariyerinin zirvesindeyken iş insanı Adnan Aksoy’la tanışıp 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, uzun yıllar örnek evlilik olarak gösterildi. Ancak 16 yılın sonunda ilişkilerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda çiftin boşanma davası magazin basınına bomba gibi düştü. İddialara göre evlilikte şiddetli geçimsizlik, psikolojik şiddet, tehdit ve ihanet suçlamaları gündeme geldi.

Davaya ilişkin detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu tartışmalar devam ederken Güzide Duran geçtiğimiz günlerde Marmaris’te bir gece kulübünde Fikret Orman’la öpüşürken görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken tepki de çekti. Ardından Duran’dan açıklama geldi: “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım, ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum.

Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.'” diyerek kendini savunmuştu.

Son günlerde Londra’dan yaptığı paylaşımlar da çok konuşuldu.

Paylaşımlardaki yüzük detayı dikkat çekince, “Acaba evlilik teklifi mi aldı?” soruları gündeme gelmişti.

O paylaşımlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ve beklenen iddia geldi!

Gel Konuşalım programının sunucularından Nur Tuğba Namlı, Fikret Orman’ın Güzide Duran’a henüz boşanmadan evlenme teklif ettiğini duyurdu. Üstelik Duran’ın teklifi hemen kabul ettiği, parmağındaki damla şeklindeki pırlanta yüzüğün ise iki karatlık olduğu iddia edildi.

