Boşanmadan Yeni Nikah: Güzide Duran’a Sevgilisi Fikret Orman’dan Şaşırtan Teklif!

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken tepki de çekti. Ardından Duran’dan açıklama geldi: “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım, ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum.

Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.'” diyerek kendini savunmuştu.