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Güzide Duran Şiddet ve İhanet İddialarında Bulunduğu Adnan Aksoy'dan 20 Milyonluk Tazminat Talep Etti!

Güzide Duran Şiddet ve İhanet İddialarında Bulunduğu Adnan Aksoy'dan 20 Milyonluk Tazminat Talep Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2025 - 10:12

Ünlü manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy bir süredir boşanma davalarıyla gündeme geliyor. 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftin özel hayatları yakından takip edilirken ortaya ihanet iddiaları da atılıyor. Son olarak Adnan Aksoy Güzide Duran’ın adı Okan Buruk’la aşk iddialarına karışınca 2 liralık tazminat istemesiyle gündeme gelmişti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı. 20 milyon TL değerinde tazminat talep eden Duran'ın şiddet iddialarında bulunması dikkat çekti.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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İş adamı Adnan Aksoy ile 2008 senesinde dünyaevine giren ve yurt dışında taşınarak Türkiye'de başladığı kariyerini yarıda bırakan Güzide Duran şimdilerde bitirdiği evliliğiyle konuşuluyor.

İş adamı Adnan Aksoy ile 2008 senesinde dünyaevine giren ve yurt dışında taşınarak Türkiye'de başladığı kariyerini yarıda bırakan Güzide Duran şimdilerde bitirdiği evliliğiyle konuşuluyor.

1996'da Best Model of Türkiye birincisi seçilen Duran Amerika'ya yerleşmiş gözlerden uzak, çocuklarıyla bir yaşantı sürmeye başlamıştı.

Eşi Adnan Aksoy'un, Duran'ın Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialarıyla kendisinden boşanma kararı aldığı öğrenilince oralık karışmıştı.

Eşi Adnan Aksoy'un, Duran'ın Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialarıyla kendisinden boşanma kararı aldığı öğrenilince oralık karışmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Boşanma haberlerinin ardından şoke eden ihanet iddialarının yanına bir de Adnan Aksoy'un talep ettiği 2 TL değerindeki tazminat eklenmişti.

Boşanma haberlerinin ardından şoke eden ihanet iddialarının yanına bir de Adnan Aksoy'un talep ettiği 2 TL değerindeki tazminat eklenmişti.

15 yaşındaki kızının velayetini talep eden Adnan Aksoy aynı zamanda Güzide Duran'dan 2 liralık tazminat talep etmişti.

Detaylar için:

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Güzide Aksoy kusurlu tarafın Adnan Aksoy olduğunu iddia ederek karşı boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Güzide Aksoy kusurlu tarafın Adnan Aksoy olduğunu iddia ederek karşı boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ iddialarıyla boşanma davası açan Güzide Duran talep ettiği tazminatla da gündeme geldi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ iddialarıyla boşanma davası açan Güzide Duran talep ettiği tazminatla da gündeme geldi.

Eski manken evliliği boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, ayrıca tehditlere maruz kaldığını iddia etti.

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İki taraf da çocuklarını velayetini talep ederken Duran'ın avukatlarının dava dilekçesinde yaptığı açıklama dikkat çekti.

İki taraf da çocuklarını velayetini talep ederken Duran'ın avukatlarının dava dilekçesinde yaptığı açıklama dikkat çekti.

“Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.

Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur.

Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.'

Duran'ın Aksoy'dan ‘zina’ ve ‘hayata kast’ suçlamalarıyla 20 milyon lira tazminat ve aylık 600 bin lira nafaka talep ettiği öğrenildi.

Duran'ın Aksoy'dan ‘zina’ ve ‘hayata kast’ suçlamalarıyla 20 milyon lira tazminat ve aylık 600 bin lira nafaka talep ettiği öğrenildi.

'Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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