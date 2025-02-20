Güzide Duran Şiddet ve İhanet İddialarında Bulunduğu Adnan Aksoy'dan 20 Milyonluk Tazminat Talep Etti!
Güzide Duran Şiddet ve İhanet İddialarında Bulunduğu Adnan Aksoy'dan 20 Milyonluk Tazminat Talep Etti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Ünlü manken Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy bir süredir boşanma davalarıyla gündeme geliyor. 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftin özel hayatları yakından takip edilirken ortaya ihanet iddiaları da atılıyor. Son olarak Adnan Aksoy Güzide Duran’ın adı Okan Buruk’la aşk iddialarına karışınca 2 liralık tazminat istemesiyle gündeme gelmişti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı. 20 milyon TL değerinde tazminat talep eden Duran'ın şiddet iddialarında bulunması dikkat çekti.
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İş adamı Adnan Aksoy ile 2008 senesinde dünyaevine giren ve yurt dışında taşınarak Türkiye'de başladığı kariyerini yarıda bırakan Güzide Duran şimdilerde bitirdiği evliliğiyle konuşuluyor.
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Eşi Adnan Aksoy'un, Duran'ın Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddialarıyla kendisinden boşanma kararı aldığı öğrenilince oralık karışmıştı.
Boşanma haberlerinin ardından şoke eden ihanet iddialarının yanına bir de Adnan Aksoy'un talep ettiği 2 TL değerindeki tazminat eklenmişti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Güzide Aksoy kusurlu tarafın Adnan Aksoy olduğunu iddia ederek karşı boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ iddialarıyla boşanma davası açan Güzide Duran talep ettiği tazminatla da gündeme geldi.
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İki taraf da çocuklarını velayetini talep ederken Duran'ın avukatlarının dava dilekçesinde yaptığı açıklama dikkat çekti.
Duran'ın Aksoy'dan ‘zina’ ve ‘hayata kast’ suçlamalarıyla 20 milyon lira tazminat ve aylık 600 bin lira nafaka talep ettiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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