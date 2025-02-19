Çifte Mutluluk Yaşayarak İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarına Şaşıracağınız 21 Ünlü İsim!
Çifte Mutluluk Yaşayarak İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarına Şaşıracağınız 21 Ünlü İsim!
Bebek heyecanı, ünlülerin de hayatlarında unutulmaz anlar arasında yer alıyor! Ancak bazı ünlüler, bir değil, iki minik mucizeyle mutluluğu iki katına çıkararak çifte mutluluk yaşıyorlar! Kimilerinin tüp bebek yoluyla ikiz bebeklerine kavuştuğu, kimilerinin ise ikiz bebeklerin sürpriz olduğu ünlüler, adlarından yıllardır bahsettiriyorlar.
Biz de sizin için ikiz bebekleriyle mutlu bir aile tablosu çizen 21 ünlü ismi bir araya getirdik. Hazırsanız sizi şöyle alalım 👇
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Hem kariyerlerinde zirveye ulaşan hem de ailelerinde iki kat mutluluğa kavuşan bazı ünlülerimiz ikiz bebekleriyle gündeme geliyor.
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Beyonce
Tuba Büyüküstün
Wilma Elles
Ayşe Bingöl
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Angelina Jolie
Başak Sayan
Melike Güner
Gülben Ergen
Reha Muhtar- Deniz Uğur
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Füsun Demirel
Jennifer Lopez
Doğa Rutkay
Eda ve Metin Özülkü
Seray Sever
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Mariah Carey
Julia Roberts
Sarah Jessica Parker
Ebru Şancı- Alpaslan Öztürk
Doğuş
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Pelin Akil- Anıl Altan
Yasemin- İdo Tatlıses
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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