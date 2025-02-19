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Çifte Mutluluk Yaşayarak İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarına Şaşıracağınız 21 Ünlü İsim!

Çifte Mutluluk Yaşayarak İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarına Şaşıracağınız 21 Ünlü İsim!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2025 - 13:55

Bebek heyecanı, ünlülerin de hayatlarında unutulmaz anlar arasında yer alıyor! Ancak bazı ünlüler, bir değil, iki minik mucizeyle mutluluğu iki katına çıkararak çifte mutluluk yaşıyorlar! Kimilerinin tüp bebek yoluyla ikiz bebeklerine kavuştuğu, kimilerinin ise ikiz bebeklerin sürpriz olduğu ünlüler, adlarından yıllardır bahsettiriyorlar.

Biz de sizin için ikiz bebekleriyle mutlu bir aile tablosu çizen 21 ünlü ismi bir araya getirdik. Hazırsanız sizi şöyle alalım 👇

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Hem kariyerlerinde zirveye ulaşan hem de ailelerinde iki kat mutluluğa kavuşan bazı ünlülerimiz ikiz bebekleriyle gündeme geliyor.

Hem kariyerlerinde zirveye ulaşan hem de ailelerinde iki kat mutluluğa kavuşan bazı ünlülerimiz ikiz bebekleriyle gündeme geliyor.

Kimileri uzun süren bir bekleyişin ardından tüp bebek tedavisiyle ikiz bebeklerine kavuşurken, kimileri ise bu sevimli sürprizle hayatlarına çifte mutluluk katıyor! Gelin ikiz bebekleriyle hayatlarına yeni bir renk katan ünlülere birlikte bakalım...

Beyonce

Beyonce

Beyonce, kızı Blu Ivy'den sonra Sir Carter ve Rumi isimli ikiz çocuklarını 2017 yılında dünyaya getirdi.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün'ün boşandığı eşi Onur Saylak Toprak ve Maya ismini verdikleri ikizleri şimdiden annelerine benzemeye başlamışlar!

Wilma Elles

Wilma Elles

Wilma Elles, iş adamı Kerem Göğüş ile olan birlikteliğinden 2015 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Ayşe Bingöl

Ayşe Bingöl

Ayşe Bingöl de 2016 senesinde Aylin ve Leyla ismini verdikleri güzeller güzeli kızlarını kucağına almıştı.

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Angelina Jolie

Angelina Jolie

3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olmak üzeren 6 tane çocuğu olan Angelina Jolie ikinci hamileliğinde ikizleri Knox ve Vivienne'yi kucağına almıştı. İkizler Angelina Jolie ve Brad Pitt'in en küçük çocukları olarak aileye katılmıştı.

Başak Sayan

Başak Sayan

2017 yılında bebeklerine kavuşan Başak Sayan ikizlerine Ares ve Milan adını verdi.

Melike Güner

Melike Güner

Doktorlar dizisinin Zenan'ı 2015 yılında kucağına aldığı çocuklarının isimlerini Alis ve Ali koymuştu.

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Gülben Ergen, 2009 yılında Ares ve Güney isimlerini verdiği ikizlerini kucaklarına almıştı.

Reha Muhtar- Deniz Uğur

Reha Muhtar- Deniz Uğur

Güzel oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar ikiz bebeklerini 2009 yılında dünyaya getirdi. İkili çocuklarına Mina Deniz ve Poyraz Deniz isimlerini verdi.

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Füsun Demirel

Füsun Demirel

Füsun Demirel 2008 yılında, tam 50 yaşındayken ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Tüp bebek yöntemi ile hamile kalan Demirel'in ikizleri bu sene 17 yaşına basacak!

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Marc Anthony ile evliliğinden ikiz bebekleri Max ve Emme'ye kavuşan Lopez'in çocukları 16 yaşına bastı bile!

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay

Biri kız diğeri erkek olan ikiz çocuklarına Piraye ve Rutkay Kerim isimlerini verdi.

Eda ve Metin Özülkü

Eda ve Metin Özülkü

2004 yılında çocukları Baran ve Volkan'ı kucağına alan çift büyük mutluluk yaşamıştı.

Seray Sever

Seray Sever

Seray Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı.

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Mariah Carey

Mariah Carey

Nick Cannon ile yaptığı evlilikten ikizleri Monroe ve Moroccan'ı kucağına alan Mariah Carey'nin çocukları da kocaman oldu!

Julia Roberts

Julia Roberts

Ünlü oyuncu 2004 senesinde Patricia ve Phinnaeus Walter isimlerini verdiği ikizlerini kucağına almıştı.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker

Matthew Broderick'le Marion ve Tabitha adını verdikleri ikizlerini taşıyıcı anne ile kucaklarına almışlardı.

Ebru Şancı- Alpaslan Öztürk

Ebru Şancı- Alpaslan Öztürk

2015'te dünyaevine giren ve mutlu evlilikleri devam eden ikilinin Ceylin ve Mila adında ikiz kızları bulunuyor.

Doğuş

Doğuş

Ünlü şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi'nin ikizleri Arın ve Arda 2017 senesinde dünyaya geldi.

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Pelin Akil- Anıl Altan

Pelin Akil- Anıl Altan

2019 senesinde kucaklarına aldıkları kızları Alin ve Lina ile ailelerini tamamlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti gözlerden kalpler çıkartıyor.

Yasemin- İdo Tatlıses

Yasemin- İdo Tatlıses

2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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