Bu Nasıl Bir Genetik Şov: Şevval Şahin'in Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Ablasını Görmeniz Lazım!
Bu Nasıl Bir Genetik Şov: Şevval Şahin'in Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Ablasını Görmeniz Lazım!
Aşk hayatıyla, tarzıyla ama en çok da sosyal medya paylaşımıyla konuştuğumuz Şevval Şahin muhteşem fiziği ve mankenlik kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde Burak Ateş'le aşk yaşayan Şahin'in adını zaman zaman da özel hayatıyla duyuyoruz.
Fit vücudu ve güzelliğiyle her seferinde kendine hayran bırakan Şahin son olarak Londra'ya yaptığın aile ziyaretiyle adından bahsettirdi. Son TikTok videosunda Şevval Şahin'in ablasıyla dikkat çeken benzerliği sosyal medyada gündem olurken, Ceyda Şahin'in güzelliğine iltifat yağdı!
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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in adını yıllardır magazin manşetlerinde ve sektörde duymaya alıştık. Kendisi cesur tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık odak noktası haline geliyor.
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Şimdilerde Burak Ateş'le yaşadığı aşkla adından bahsettiren Şahin'i zaman zaman ilişkileriyle konuşuyoruz ama kendisinin her sosyal medya paylaşımı ayrı olay oluyor desek yeridir.
Dikkat çeken tarzı ve fit vücuduyla dünyanın dört bir yanından paylaşımlar yapan, manşetlere bazen de tarzıyla düşen Şahin'in güzelliği de ayrı övülüyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretten paylaştıklarıyla gündeme gelen Şahin'in annesinin güzelliği dikkat çekmişti.
Ailesini ziyaret etmek için Londra’ya giden Şevval Şahin TikTok’ta ablası Ceyda Şahin ile birlikte çektiği bir video paylaştı. Videonun ardından Ceyda Şahin'in güzelliğine övgü yağdı.
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Birbirlerine ikizleri kadar benzeyen abla kardeşin o videosu yüzlerce izlenme aldı ve ikili kısa sürede iltifat yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyda Şahin'in birbirinden güzel pozlarını şöyle bırakalım 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de ikili birbirine ikiz kardeşler kadar benzemiyor mu?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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