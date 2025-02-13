Bu Nasıl Bir Genetik Şov: Şevval Şahin'in Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Ablasını Görmeniz Lazım!

Aşk hayatıyla, tarzıyla ama en çok da sosyal medya paylaşımıyla konuştuğumuz Şevval Şahin muhteşem fiziği ve mankenlik kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilerde Burak Ateş'le aşk yaşayan Şahin'in adını zaman zaman da özel hayatıyla duyuyoruz.

Fit vücudu ve güzelliğiyle her seferinde kendine hayran bırakan Şahin son olarak Londra'ya yaptığın aile ziyaretiyle adından bahsettirdi. Son TikTok videosunda Şevval Şahin'in ablasıyla dikkat çeken benzerliği sosyal medyada gündem olurken, Ceyda Şahin'in güzelliğine iltifat yağdı!