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ABD'de Kaçak Olduğu Söylenen Meltem Miraloğlu'nun Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşinin Vefat Ettiği İddia Edildi

ABD'de Kaçak Olduğu Söylenen Meltem Miraloğlu'nun Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşinin Vefat Ettiği İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.02.2025 - 15:49

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde Hayat rolünü canlandıran Meltem Miraloğlu'nun adı o dönemler gündemde baya bir kalmıştı. Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp 2019 senesinde Patrick Grady ile evlenen ve Amerika'ya taşınan isim son zamanlarda adından bahsettiremeye devam diyor. Onur Akay'ın haberine göre evliliğinin ardından 48 yaş farkıyla konuşulan Miraloğlu'nun eşinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: https://onurakay.com.tr/yazarlar/onur...
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Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nun adı bir süredir ABD'de sürdürdüğü yaşantı ve yaptığı evlilikle magazinden düşmüyor.

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nun adı bir süredir ABD'de sürdürdüğü yaşantı ve yaptığı evlilikle magazinden düşmüyor.

2016 senesinde yaptığı ve bir sene süren evliliğin ardından 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya taşınan isim gündemde şok etkisi yaratmıştı.

2016 senesinde yaptığı ve bir sene süren evliliğin ardından 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya taşınan isim gündemde şok etkisi yaratmıştı.

Amerika'da sessiz sedasız devam ettirdiği hayatının ardından bir sosyal medya paylaşımıyla rehin tutulduğunu ve kimliğinin çalındığını söyleyen isim duyanları şaşırtmıştı.

Amerika'da sessiz sedasız devam ettirdiği hayatının ardından bir sosyal medya paylaşımıyla rehin tutulduğunu ve kimliğinin çalındığını söyleyen isim duyanları şaşırtmıştı.

Ardından ABD'den deport edildiği iddialarıyla gündeme gelen isim son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarıyla konuşulmuştu.

Ardından ABD'den deport edildiği iddialarıyla gündeme gelen isim son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarıyla konuşulmuştu.

Onur Akay tarafından Amerika’da çok zor günler geçirdiği  ve kendisinin bir markette çalışmaya başladığı iddia edilen Miraloğlu hakkında  'Orada yaşayan ve ona yardım etmek isteyen Türkler, gittiği her yerde ve girdiği her işte büyük sorunlar yarattığını, kimsenin sözünü dinlemediğini, akli dengesinin kesinlikle yerinde olmadığını dile getiriyorlar.' ifadeleri kullanılmıştı.

Akay iddialarında Meltem Miraloğlu'nun otostop çektiğine, temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalıştığına yer vermişti.

Akay iddialarında Meltem Miraloğlu'nun otostop çektiğine, temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalıştığına yer vermişti.
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Onur Akay'ın haberine göre, Miraloğlu bu sefer de gündeme kendisinden 48 yaş küçük eşinin vefat ettiği iddialarıyla geldi.

Onur Akay'ın haberine göre, Miraloğlu bu sefer de gündeme kendisinden 48 yaş küçük eşinin vefat ettiği iddialarıyla geldi.

2019 senesinde dünyaevine girdiği ve altı senedir evli olduğu 80 yaşındaki Patrick'in vefat ettiğini duyuran Onur Akay'a Miraloğlu'nun dava açtığı da kaydedildi.

2019 senesinde dünyaevine girdiği ve altı senedir evli olduğu 80 yaşındaki Patrick'in vefat ettiğini duyuran Onur Akay'a Miraloğlu'nun dava açtığı da kaydedildi.

Akay haberinde 'Meltem Miraloğlu 15 Ocak 2025 ve 3 Şubat 2025 tarihlerinde New Jersey mahkemelerine başvurarak, Amerika’ya gittiğinde âşık olduğu Türk genci, Amerika’da yaşayan yazarımızı, onun eşini, avukatını, kocası Patrick Grady’yi, Patrick’in oğlunu ve beni akıl almaz suçlamalarla mahkemeye verdi...' ifadelerini kullandı.

Onur Akay "Oradaki psikolog Meltem’in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor... Patrick, zaten kalp hastasıydı ve bu suçlamaları duyunca kalbi dayanmadı ve 86 yaşında vefat etti..." dedi.

Onur Akay "Oradaki psikolog Meltem’in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor... Patrick, zaten kalp hastasıydı ve bu suçlamaları duyunca kalbi dayanmadı ve 86 yaşında vefat etti..." dedi.

'Meltem’in mahkemeye verdiği kişiler arasında Türk vatandaşları olsa da hepsi aynı zamanda Amerikan vatandaşı ve orada yaşıyorlar. Ancak ben sadece Türk vatandaşıyım ve Amerika’ya da hiç gitmedim. Meltem Miraloğlu Türkiye’de de beni defalarca mahkemeye vermiş ancak tüm davaları kaybetmişti. Patrick vasiyetini hazırlamış ve ölümünden önce Meltem’i mirasından men etmişti. Meltem de Patrick’in emekli maaşını almak ve hâlâ vatandaş olmak için bizlere attığı iftiralar, tüm Türkiye’yi şoke edecek.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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