ABD'de Kaçak Olduğu Söylenen Meltem Miraloğlu'nun Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşinin Vefat Ettiği İddia Edildi
ABD'de Kaçak Olduğu Söylenen Meltem Miraloğlu'nun Kendisinden 48 Yaş Büyük Eşinin Vefat Ettiği İddia Edildi
Kaynak: https://onurakay.com.tr/yazarlar/onur...
Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde Hayat rolünü canlandıran Meltem Miraloğlu'nun adı o dönemler gündemde baya bir kalmıştı. Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp 2019 senesinde Patrick Grady ile evlenen ve Amerika'ya taşınan isim son zamanlarda adından bahsettiremeye devam diyor. Onur Akay'ın haberine göre evliliğinin ardından 48 yaş farkıyla konuşulan Miraloğlu'nun eşinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'nun adı bir süredir ABD'de sürdürdüğü yaşantı ve yaptığı evlilikle magazinden düşmüyor.
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2016 senesinde yaptığı ve bir sene süren evliliğin ardından 2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya taşınan isim gündemde şok etkisi yaratmıştı.
Amerika'da sessiz sedasız devam ettirdiği hayatının ardından bir sosyal medya paylaşımıyla rehin tutulduğunu ve kimliğinin çalındığını söyleyen isim duyanları şaşırtmıştı.
Ardından ABD'den deport edildiği iddialarıyla gündeme gelen isim son olarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarıyla konuşulmuştu.
Akay iddialarında Meltem Miraloğlu'nun otostop çektiğine, temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalıştığına yer vermişti.
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Onur Akay'ın haberine göre, Miraloğlu bu sefer de gündeme kendisinden 48 yaş küçük eşinin vefat ettiği iddialarıyla geldi.
2019 senesinde dünyaevine girdiği ve altı senedir evli olduğu 80 yaşındaki Patrick'in vefat ettiğini duyuran Onur Akay'a Miraloğlu'nun dava açtığı da kaydedildi.
Onur Akay "Oradaki psikolog Meltem’in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor... Patrick, zaten kalp hastasıydı ve bu suçlamaları duyunca kalbi dayanmadı ve 86 yaşında vefat etti..." dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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