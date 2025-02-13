Dudaklarındaki İşlem Olay Olmuştu: Çağla Şıkel'in Yanaklarına Yaptırdığı Dolgu Miktarı Görenleri Şoke Etti!
Dudaklarındaki İşlem Olay Olmuştu: Çağla Şıkel'in Yanaklarına Yaptırdığı Dolgu Miktarı Görenleri Şoke Etti!
Podyumlarda başlayan kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel'i şimdilerde gündüz kuşağı programıyla her gün ekranlardan takip ediyoruz. Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan ve Altın Kelebek'te gösterdiği sunuculuk becerileriyle adından bahsettiren ismi özel hayatıyla da anıyoruz.
Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel günümüzün değişimiyle ve dolgularıyla manşetlere yerleşen isimlerinden biri olmaya sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda dudaklarındaki işlemle gündeme gelen Şıkel bu sefer de yanaklarındaki dolguyla göze battı!
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Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel şimdilerde Now Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlişkileriyle de bir hayli konuşulan Şıkel bir süredir yeni aşkıyla gündemde.
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Emre Altuğ ile ayrılığı sonrası 8 yıllık bekarlığını Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel geçtiğimiz sene adından yeniden ayrılık haberleriyle bahsettirmişti.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen bir beyefendiyle kameralara yakalanmıştı. Haberlerin ardından Şikel yaş polemiğine açıklık getirmişti.
Aşk hayatındaki çalkantılar haricinde estetikleriyle de gündeme gelen Çağla Şıkel daha önce yüzündeki değişimlerle dikkat çekmişti.
Değişimine bir süredir yakından şahitlik ettiğimiz ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik ve konuşması daha önce olay olmuştu.
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Geçtiğimiz gece Tanyeli için düzenlenen etkinlikte boy gösteren Çağla Şıkel bu sefer de oldukça dolgun gözüken yanaklarıyla gündeme geldi!
Kendisinin öncesi ve sonrası hallerini de şöyle bırakalım 👇 Siz Çağla Şikel'in yeni görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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