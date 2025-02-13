Dudaklarındaki İşlem Olay Olmuştu: Çağla Şıkel'in Yanaklarına Yaptırdığı Dolgu Miktarı Görenleri Şoke Etti!

Podyumlarda başlayan kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel'i şimdilerde gündüz kuşağı programıyla her gün ekranlardan takip ediyoruz. Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan ve Altın Kelebek'te gösterdiği sunuculuk becerileriyle adından bahsettiren ismi özel hayatıyla da anıyoruz.

Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel günümüzün değişimiyle ve dolgularıyla manşetlere yerleşen isimlerinden biri olmaya sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda dudaklarındaki işlemle gündeme gelen Şıkel bu sefer de yanaklarındaki dolguyla göze battı!