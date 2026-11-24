Bavona, hava koşullarının kısa sürede ölümcül hale gelebildiği, dik kenarlı ve kayalarla dolu bir kanyon. Nesiller boyunca buradaki insanlar doğal kaya oluşumlarının katmanlarını oyarak, kapı ve kuru taş duvarlar ekleyerek bu kayaları hem insanlar hem de hayvanlar için barınak ve depoya çevirdi. Daha geniş Maggia Vadisi bölgesinde yaklaşık 405 örneğin kaydedildiği, en eskilerinin ise Orta Çağ'a uzandığı belirtiliyor.

Vadideki ilk insan izleri Neolitik döneme dayanıyor ve avcıların fırtınalardan korunmak için bu kayalardan yararlanmış olabileceği düşünülüyor. Vadinin yalnızca yüzde 1,5'i tarıma elverişli. Rehber Tanya Harvey Ciampi'ye göre Alp manzarasında geleneksel ahırlar yaygın olsa da splüi yalnızca bu vadide bulunuyor.

Fotoğraf: MacEacheran