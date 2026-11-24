Devasa Kayaları Oyarak İçine Ev Yapmışlar: Elektriğin Bile Olmadığı Köyde 11 Kişi Yaşıyor
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İsviçre'nin Ticino kantonundaki Bavona Vadisi, Alpler'in en tehlikeli kanyonlarından biri olarak biliniyor. Vadide yalnızca 11 kişi yaşıyor ve yüzlerce dev kaya, yüzyıllar boyunca insanlar ile hayvanlar için sığınağa dönüştürülmüş. 'Splüi' adı verilen bu yapılar İsviçre'de yalnızca burada görülüyor.
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Kaynak: BBC
Düşen dev kayaların içine oyularak yapılan splüi, vadi sakinlerine yüzyıllardır sığınak oldu.
Vadideki 12 taş köyden 11'i bugün de elektrik şebekesine bağlı değil.
Zamanla splüi mahzen, peynir deposu ve kestane kurutma evi gibi farklı işlevler kazandı.
Vadide kalıcı yaşayan az sayıdaki kişi, bölgenin kırılgan mirasını korumaya çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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