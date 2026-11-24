İstanbullu Gelin'de Rol Alan Usta Oyuncu 7 Yıl Sonra Şapkacı Kadınlar Dizisiyle Dönüyor!
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İstanbullu Gelin'in 'Esma Sultan'ı İpek Bilgin, 7 yıl aradan sonra bir diziyle ekrana dönüyor. Usta oyuncu, Şapka Devrimi dönemini anlatacak Şapkacı Kadınlar'da Ayşe'nin karşısına çıkacak Yunan bir kadını canlandıracak. Merakla beklenen dizinin set tarihi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin, Şapkacı Kadınlar'da Yunan Ella Papas karakterini canlandıracak.
Pınar Deniz Ayşe Çavuş'a, Selahattin Paşalı ise Ayşe'nin eşi Rıza'ya hayat verecek.
Şapkacı Kadınlar'ın çekimleri 1 Aralık'ta Ayvalık'ta başlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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