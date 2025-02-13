Sanatçı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: İbrahim Tatlıses'in Eski Menajerinden Bomba İddialar!

'Muhatabımız yıllardır Türk halkının sevgisini kazanmış, sanatıyla ve bugüne kadar yaptıklarıyla her zaman gündemde olmuş bir isim. Bu noktaya gelmiş olmaktan ötürü gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bir süredir bu konu gündemimizdeydi. Şule Hanım çok sabretti. İbrahim Bey'in geçen bu süre zarfında bu eylem ve söylemlerinden vazgeçeceğini düşündü. Ancak bu süreçte bunlar daha büyük boyutlara ulaştı. Şikayette bulunmak artık son çaremiz oldu. Biz dilekçemizde oldukça hassas davranmaya çalıştık. Kullandığımız ifadeleri, ileri sürdüğümüz iddialarımızı, tanıklarımızı, delillerimizi son derece ince eleyip sık dokuduk. Birtakım hususların da savcılık tarafından araştırılması gerekiyor. Tahkikat belirli bir zaman alacaktır. Sunacağımız başka deliller de olacak. Türk yargısına güveniyoruz. İnancımız sonsuz. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması. Sürecin takipçisi olacağız'