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Sanatçı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: İbrahim Tatlıses'in Eski Menajerinden Bomba İddialar!

Sanatçı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: İbrahim Tatlıses'in Eski Menajerinden Bomba İddialar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.02.2025 - 12:02

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarıyla Şule Yazar İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Hamileliği süresince psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Şule Yazar'ın açıklamaları şok etkisi yarattı. Sütten kesildiğini söyleyen eski menajerin avukatının yaptığı açıklamalar gündeme bomba etkisi yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım..

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İbrahim Tatlıses'in adını sık sık özel hayatıyla ve aile bireyleri arasındaki sürtüşmelerle anmaya çoğumuz alıştık. Açıklamalarıyla magazin manşetlerine yerleşen isim sık sık adından bahsettiriyor.

İbrahim Tatlıses'in adını sık sık özel hayatıyla ve aile bireyleri arasındaki sürtüşmelerle anmaya çoğumuz alıştık. Açıklamalarıyla magazin manşetlerine yerleşen isim sık sık adından bahsettiriyor.

İdo, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'i çocuklarıyla yaşadığı çatışmalarla da duyuyoruz.

Birbirinden kaos dolu olaylarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in adını geçtiğimiz haftalarda yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddialarıyla duymuştuk.

Birbirinden kaos dolu olaylarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in adını geçtiğimiz haftalarda yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddialarıyla duymuştuk.

İbrahim Tatlıses'in iddialara dair açıklamalarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aile polemikleriyle duymaya alıştığımız isim şimdi de eski menajerinin açtığı davayla gündeme oturdu! Sanatçı hakkında ortaya bomba iddialar atıldı.

Aile polemikleriyle duymaya alıştığımız isim şimdi de eski menajerinin açtığı davayla gündeme oturdu! Sanatçı hakkında ortaya bomba iddialar atıldı.

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarında bulunan Şule Yazar'ın sözleri gündeme oturdu.

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarında bulunan Şule Yazar'ın sözleri gündeme oturdu.

İbrahim Tatlıses hakkında şikayette bulunan Şule Yazar bu sürecin hamileliğinin başında başladığını anlattı.

İbrahim Tatlıses hakkında şikayette bulunan Şule Yazar bu sürecin hamileliğinin başında başladığını anlattı.

'Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık.Aileme küfürlü konuşmalar da mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim. Yargıda karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum.'

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Şule Yazar "Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca 'şiddeti azalır, yapılan yanlışlıkların farkına varılır' diye bekledim ama tam tersi, artarak devam etti." dedi.

Şule Yazar "Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca 'şiddeti azalır, yapılan yanlışlıkların farkına varılır' diye bekledim ama tam tersi, artarak devam etti." dedi.

'Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama isteme gibi bir durum olmadı.Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz'

Şikayet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar "Sunacağımız başka deliller de olacak" ifadelerini kullandı.

Şikayet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar "Sunacağımız başka deliller de olacak" ifadelerini kullandı.

'Muhatabımız yıllardır Türk halkının sevgisini kazanmış, sanatıyla ve bugüne kadar yaptıklarıyla her zaman gündemde olmuş bir isim. Bu noktaya gelmiş olmaktan ötürü gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bir süredir bu konu gündemimizdeydi. Şule Hanım çok sabretti. İbrahim Bey'in geçen bu süre zarfında bu eylem ve söylemlerinden vazgeçeceğini düşündü. Ancak bu süreçte bunlar daha büyük boyutlara ulaştı. Şikayette bulunmak artık son çaremiz oldu. Biz dilekçemizde oldukça hassas davranmaya çalıştık. Kullandığımız ifadeleri, ileri sürdüğümüz iddialarımızı, tanıklarımızı, delillerimizi son derece ince eleyip sık dokuduk.  Birtakım hususların da savcılık tarafından araştırılması gerekiyor. Tahkikat belirli bir zaman alacaktır. Sunacağımız başka deliller de olacak. Türk yargısına güveniyoruz. İnancımız sonsuz. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması. Sürecin takipçisi olacağız'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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