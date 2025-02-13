Sanatçı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: İbrahim Tatlıses'in Eski Menajerinden Bomba İddialar!
Sanatçı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: İbrahim Tatlıses'in Eski Menajerinden Bomba İddialar!
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarıyla Şule Yazar İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Hamileliği süresince psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Şule Yazar'ın açıklamaları şok etkisi yarattı. Sütten kesildiğini söyleyen eski menajerin avukatının yaptığı açıklamalar gündeme bomba etkisi yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım..
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İbrahim Tatlıses'in adını sık sık özel hayatıyla ve aile bireyleri arasındaki sürtüşmelerle anmaya çoğumuz alıştık. Açıklamalarıyla magazin manşetlerine yerleşen isim sık sık adından bahsettiriyor.
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Birbirinden kaos dolu olaylarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in adını geçtiğimiz haftalarda yardımcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığı iddialarıyla duymuştuk.
Aile polemikleriyle duymaya alıştığımız isim şimdi de eski menajerinin açtığı davayla gündeme oturdu! Sanatçı hakkında ortaya bomba iddialar atıldı.
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Tehdit, mobbing ve psikolojik şiddet iddialarında bulunan Şule Yazar'ın sözleri gündeme oturdu.
İbrahim Tatlıses hakkında şikayette bulunan Şule Yazar bu sürecin hamileliğinin başında başladığını anlattı.
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Şule Yazar "Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca 'şiddeti azalır, yapılan yanlışlıkların farkına varılır' diye bekledim ama tam tersi, artarak devam etti." dedi.
Şikayet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar "Sunacağımız başka deliller de olacak" ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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