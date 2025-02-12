Milyon TL'lik Arabasına Kasko Yaptırmıyor: Sabancı Ailesinin En Cimri İsmi Bakın Kim Çıktı!
Milyon TL'lik Arabasına Kasko Yaptırmıyor: Sabancı Ailesinin En Cimri İsmi Bakın Kim Çıktı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gun...
Konu harcamalar olunca ağızları açık bırakmayı her seferinde başaran Sabancılar bu sefer ailenin cimrisi ile gündemde! Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi, Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı genellikle aşk hayatı ve harcamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Esra Bilgiç'le yaşadığı aşkla konuştuğumuz Faruk Sabancı milyon TL'lik arabasına kasko yaptırmadığı iddialarıyla manşetlere yerleşti! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Lüks içinde sürdürdükleri hayatları ve paylaşımlarıyla günümüzün en çok konuşulan ailelerinden olan Sabancıların adını sık sık duymaya alıştık.
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Ailenin veliahtları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın aşk hayatı bir an olsun gündemden düşmüyor... Mehmet Sabancı'nın oğlu, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı da son zamanlarda özel hayatıyla çok konuşuluyor.
Bir süredir güzel oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı bu sürpriz ilişkiyle herkesi şaşırtmıştı.
Aşklarının duyulmasının ardından çiftimiz el ele verdikleri görüntülerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede beğeni toplamaya başlamıştı.
Fakat bugün kendisini bambaşka bir haberle konuşacağız! Daha önce diğer birçok Sabancı üyesi gibi gündeme harcamalarıyla düşen Faruk Sabancı ailenin cimrisi çıktı!
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2022 senesinde 16 milyon TL'ye aldığı şimdilerde ise değeri 40 milyon TL olan arabasıyla gündeme gelmişti. Meğerse Sabancı arabasına gözü gibi bakıyormuş!
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Faruk Sabancı'nın milyonlar değerindeki arabasına kasko yaptırmadığı ortaya çıktı! Sabah'ın haberine göre, yıllık kaskosu 600 bin TL olan araca Sabancı kasko yaptırmamış!
Kaskosu olmadığı için aracına ayrı bir özen gösteren Sabancı'nın arabasını ne valelere ne de şoföre verdiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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