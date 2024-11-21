16 Milyon TL'lik Arabadan 400 Bin Dolarlık Saate: Sabancı Veliahtlarının Harcamalarını İnceliyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
16 Milyon TL'lik Arabadan 400 Bin Dolarlık Saate: Sabancı Veliahtlarının Harcamalarını İnceliyoruz!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@popilermagazi...
Sabancı ailesi, Türkiye'nin en zengin ve başarılı ailelerinden biri olarak, lüks yaşam tarzlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Yıllardır ülkenin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'in yönetiminde bulunan aile üyeleri, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda kişisel harcamalar ve yaşam stilleriyle da dikkat çekiyor. Çoğu göz önünde hayatlar yaşayan aile üyeleri özellikle Arzu Sabancı ve oğulları sık sık magazin manşetlerinde kendine yer ediniyor. Özel hayatlarıyla konuşulan nam-ı diğer Sabancı veliahtları harcamalarıyla zaman zaman adından bahsettiriyor. Gelin Sabancıların yaptığı dudak uçuklatan harcamalara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancıların adını gündemin zirvesinde duymaya çoğumuz alıştık. Fakat kendileri sadece iş dünyasında kazandıkları başarılarla değil, aynı zamanda para harcama alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zenginliklerinin ve prestijlerinin her geçen gün arttığı bu aile, lüks yaşamlarıyla adeta göz kamaştırıyor. Lüks tatiller, gösterişli etkinlikler, sanat koleksiyonları derken Sabancılar, paralarını harcarken pek bir bonkör davranıyor.
Birbirinden lüks oteller, villalar ve hatta dünya çapında ünlü beldelerde geçirilen tatiller, aile üyelerinin lüksü ne kadar benimsediklerini her seferinde gözler önüne seriyor.
Hal böyle olunca Türkiye'nın en varlıklı ailesine girmek de kimileri tarafından büyük bir şans olarak görülüyor! Sabancıların oğulları ise bu noktada bir hayli dikkat çekiyor.
Ailenin en bilindik isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, özellikle sosyal medya paylaşımları ve zarif yaşam tarzıyla sıkça gündeme gelirken, aynı zamanda Sabancı Holding’in önemli figürlerinden biri olan Ali Sabancı’nın eşi olarak epey bir ilgi çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğullarına olan düşkünlüğüyle de bilinen Arzu Sabancı'nın Hacı, Hakan ve Kerim ilişkisi ise bambaşka! Şimdilerde babaannelik görevini benimseyen Sabancı'nın sosyal medya hesabı bile küçük Arzu Alara ile dolu...
Hakan Sabancı'nin gönlü ise bir süredir güzel oyuncu Hande Erçel'de bildiğiniz gibi! Kendisi son zamanlarda aşık tavırlarıyla magazin manşetlerinden bir an olsun düşmüyor.
Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu aynı zamanda Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni DJ Faruk Sabancı, ailenin bilindik isimlerinden biri.
Özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve katıldıkları özel etkinlikler ile Sabancı ailesinin harcamaları ve şaşalı yaşam tarzı ise sık sık odak noktası oluyor.
Peki Sabancı veliahtları diyebileceğimiz isimlerin harcamaları ne kadar? Gelin örneklerine birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@popilermagazin isimli hesap Sabancı erkeklerinin yaptığı o harcamaları paylaştı. Sakıp Sabancı zamanında 11 yıllık arabaya binerken ailenin genç veliahtlarının yaptığı harcamalar gözlerden kaçmadı!
Başlayalım zenginin malıyla çenemizi yormaya... Hakan Sabancı indirimden 400 bin dolara aldığını söylediği 560 bin dolarlık saatiyle bir zamanlar manşetlere yerleşmişti.
Dünyada sadece 700 adet bulunan bu saati Hacı Sabancı koluna taktığında yıl 2020'ydi. Şimdiki dolar kuruyla saatin fiyatını hesaplamayı size bırakıyoruz....
Dj'lik yapan Faruk Sabancı ise Türkiye'de sayılı bulunan 16 milyon TL değerindeki sarı arabasıyla ne zaman görüntülense bakışları kendine çekmeyi başarıyor.
Bu şatafatlı hayatı benimseyen Faruk Sabancı daha önce de, dünyada sadece 4 tane üretilen 60 bin dolar değerindeki ceketiyle çok konuşulmuştu. Değerli taşlarla kaplı olan ceketin fermuarının bile altın karışımıdan yapıldığı ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıktıkları yolda kendilerine dünyayı gezmek gibi bir misyon belirlediği düşünülen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ise bu tatillere yaptıkları harcamalarla gündeme geliyor.
Prestijli birçok etkinliğe el ele katılan, tenis turnuvalarıdan tutun da dünyanın bir ucuna kadar neredeyse gitmedikleri yer kalmayan çiftin @popilermagazin hesabının iddiasına göre sadece 2023 yılının yazında tatil için 30 milyon TL harcadığı iddia edildi.
En küçük Sabancı veliahtı Kerim Sabancı ise geçtiğimiz aylarda Cannes'da ünlü bir mankenle görüntülenmişiti.
Amerikalı model Carmella Rosa ile görüntülenen Kerim Sabancı'nın da adını gelecekte magazin manşetlerinde harcamalarıyla daha çok duyacağız gibi gözüküyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın