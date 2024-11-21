16 Milyon TL'lik Arabadan 400 Bin Dolarlık Saate: Sabancı Veliahtlarının Harcamalarını İnceliyoruz!

Sabancı ailesi, Türkiye'nin en zengin ve başarılı ailelerinden biri olarak, lüks yaşam tarzlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Yıllardır ülkenin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'in yönetiminde bulunan aile üyeleri, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda kişisel harcamalar ve yaşam stilleriyle da dikkat çekiyor. Çoğu göz önünde hayatlar yaşayan aile üyeleri özellikle Arzu Sabancı ve oğulları sık sık magazin manşetlerinde kendine yer ediniyor. Özel hayatlarıyla konuşulan nam-ı diğer Sabancı veliahtları harcamalarıyla zaman zaman adından bahsettiriyor. Gelin Sabancıların yaptığı dudak uçuklatan harcamalara birlikte bakalım...