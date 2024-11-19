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Oha Falan Olduk Yani: Yaş Almamaya Ant İçen Evrim Akın'ın Bir Türlü Değişmemesini İnceliyoruz

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Oha Falan Olduk Yani: Yaş Almamaya Ant İçen Evrim Akın'ın Bir Türlü Değişmemesini İnceliyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2024 - 22:46

Sunuculuğu ve imza attığı ikonik karakterlerle Türk televizyonlarının şüphesiz en sevilen isimlerinden biri olan Evrim Akın'ı şimdilerde ev gezmeleriyle görür olduk. Henüz lise yıllarındayken oyuncu olmak istediğine karar veren Akın, sanat dünyasındaki iyi ilişkileriyle, sempatik tavırlarıyla, gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri. Geçmişte birçok başarılı yapımda yer alan, elini attığı her karaktere kendinden bir şeyler katan Evrim Akın yer aldığı sektörde yıllar boyunca kendini kanıtladı. Güzelliği, doğallığı ve yıllara meydan okumasıyla da adından bahsettiren başarılı isim yıllar içinde nasıl olmuş da hiç değişmemiş gelin birlikte bakalım👇

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Kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan ve oyunculuk sektöründeki başarısını yıldızını parlatan karakterle Türk izleyicilerine katılayan Evrim Akın, elini hangi işe atsa altından başarıyla kalkan isimlerden biri.

Kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan ve oyunculuk sektöründeki başarısını yıldızını parlatan karakterle Türk izleyicilerine katılayan Evrim Akın, elini hangi işe atsa altından başarıyla kalkan isimlerden biri.

Son dönemde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla gündeme gelen Evrim Akın, ünlü bir astrologla yaptığı sohbetlerle gündeme geliyor.

Son dönemde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla gündeme gelen Evrim Akın, ünlü bir astrologla yaptığı sohbetlerle gündeme geliyor.

İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator dizisinde 'Çiçek' karakteri ile kariyerine başlayan, sonrasında Bez Bebek ve Alemin Kralı gibi dizilerle adından bahsettiren Akın'ı çoğumuz çok daha öncesinden tanıyoruz.

İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator dizisinde 'Çiçek' karakteri ile kariyerine başlayan, sonrasında Bez Bebek ve Alemin Kralı gibi dizilerle adından bahsettiren Akın'ı çoğumuz çok daha öncesinden tanıyoruz.

Asıl büyük çıkışını 'tarihin ilk influencer'ı diyebileceğimiz Selin Yerebakan karakteriyle yapan ve "Oha falan oldum yani" ve "Kal geldi ya" gibi repliklerle hafızalara kazınan Evrim Akın 1979 doğumlu.

Asıl büyük çıkışını 'tarihin ilk influencer'ı diyebileceğimiz Selin Yerebakan karakteriyle yapan ve "Oha falan oldum yani" ve "Kal geldi ya" gibi repliklerle hafızalara kazınan Evrim Akın 1979 doğumlu.

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine can veren Evrim Akın sanki 25 yaşında kalmış da yıllar bir ona işlememiş gibi gözükmeye devam ediyor!

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine can veren Evrim Akın sanki 25 yaşında kalmış da yıllar bir ona işlememiş gibi gözükmeye devam ediyor!
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Sunuculuk kariyerinde de oyunculuğu kadar başarılı olan, yıllardır devam ettirdiği işini ünlü isimlerle olan yakınlığı ve ekranlardaki sempatik tavırlarıyla büyüten Evrim Akın doğallığıyla yaşlanmamaya ant içmiş isimlerden biri.

Sunuculuk kariyerinde de oyunculuğu kadar başarılı olan, yıllardır devam ettirdiği işini ünlü isimlerle olan yakınlığı ve ekranlardaki sempatik tavırlarıyla büyüten Evrim Akın doğallığıyla yaşlanmamaya ant içmiş isimlerden biri.

Televizyonların yıllara meydan okuyan oyuncularından biri olan, görünümü kadar enerjisini de korumayı başaran Evrim Akın bu sene 45 yaşına basmasına rağmen yıllar önceki halini aratmamaya devam ediyor. Gelin güzelliğiyle kendine hayran bırakan ismin yıllar içinde nasıl bir türlü değişmediğine şöyle bir bakalım 👇

Televizyonların yıllara meydan okuyan oyuncularından biri olan, görünümü kadar enerjisini de korumayı başaran Evrim Akın bu sene 45 yaşına basmasına rağmen yıllar önceki halini aratmamaya devam ediyor. Gelin güzelliğiyle kendine hayran bırakan ismin yıllar içinde nasıl bir türlü değişmediğine şöyle bir bakalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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