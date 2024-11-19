Angelina Jolie'nin Yıllar Sonra İlk Defa Kırmızı Halıda Görüntülenen Oğlu Knox'un Son Hali Şaşkına Çevirdi!
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Angelina Jolie'nin Yıllar Sonra İlk Defa Kırmızı Halıda Görüntülenen Oğlu Knox'un Son Hali Şaşkına Çevirdi!
Brad Pitt'le olan birliktelikleriyle magazin dünyasına damga vuran bir çift olarak anılan Angelina Jolie şu sıralar kariyeri kadar boşanma aşamalarıyla da gündeme geliyor. Evliliklerini bitirme kararı alan çiftin dava süreci yakından takip ediliyor. Velayet konusunda da sık sık anlaşmazlık yaşayan ikili çocukların Pitt'e olan tepkileriyle manşetlere yerleşiyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Angelina Jolie'ye eşlik eden çiftin ikizlerinden Knox son haliyle şaşırttı. Knox Pitt'in annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı!
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Hollywood’un en çok konuşulan çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt’in uzun yıllara dayanan boşanma davası, yeniden gündemi sarsmaya devam ediyor. Evliliklerinin son bulmasının ardından uzun bir süre boyunca mahkemelerde birbirlerine karşı açtıkları davalarla manşetlerden düşmeyen ünlü çift, 2016 yılındaki boşanma kararlarının ardından anlaşmazlıklarını hâlâ çözememişti.
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Ancak, Angelina Jolie'nin son dönemdeki açıklamaları, davanın seyrini yeniden değiştirmişti. Ünlü isim, boşanmanın ardından çocukların bakımını üstlendiğini, mülk paylaşımı gibi konularda sık sık Brad Pitt ile anlaşmazlık yaşadığını belirtmişti.
Ayrıca Brad Pitt'in adını daha önce sayısız kez çocuklarına karşı gösterdiği tavırlar yüzünden duymuştuk. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Shiloh'un babasına karşı tavırları ve soyadını reddetmesi gündeme bomba gibi oturmuştu.
Daha önce de çocuklarıyla çalkantılı bir ilişki içerisinde olduğu iddia edilen Brad Pitt'in velayetleri yarı yarıya paylaşmak konusunda ilk geri adım atan taraf olması tepki çekmişti.
Pitt çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelirken Jolie'nin tam tersi tavırları da kameralara yakalanıyor biliyorsunuz ki. Kendisine birçok etkinlikte çocuklarıyla el ele ve omuz omuza denk geliyoruz.
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Kimilerine göre annesine kimilerine göre babasına benzetilen Knox geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie'yle birlikte uzun bir sürenin ardından kırmızı halıya çıktı.
Annesine eşik eden 16 yaşındaki Knox'un son hali görenleri şaşırttı! Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nin düzenlediği Valilik Ödülleri'ne annesiyle katılan Knox sosyal medya kullanıcıları tarafından annesine benzetildi.
Babasıyla arası pek de iyi olmayan Knox'la kırmızı halıda rüzgar estiren Angelina Jolie'nin oğluyla verdiği pozlarda resmen havasından geçilemedi!
Ne dersiniz sizce Knox Pitt büyüdükçe babasına mı benziyor yoksa annesine mi? Buyurun ankete 👇
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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