Bakın Nerede Çalışıyormuş: Anne Acısı Çeken Anjelik Ekmek Parası İçin Teşkilata Dönmesi Gerektiğini Açıkladı

Eylül ayında Miami'de hayatını ani bir şekilde kaybeden Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuştu. Uzun süre boyunca sağlık sorunlarıyla boğuşan ismin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi ise uzun bir zaman almıştı. Ölüm nedeni henüz bilinemeyen ismin otopsi raporunu geçtiğimiz gün kızı Anjelik açıkladı. 28 Eylül'de cenazesi gerçekleşen ismin ölüm nedeninin Hipertansif Kardiyovasküler hastalık olduğu öğrenilmişti. Bugün kameralara konuşan Anjelik, annesinin ölümünün ardından teşkilata döneceğini açıkladı.