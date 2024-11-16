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Bakın Nerede Çalışıyormuş: Anne Acısı Çeken Anjelik Ekmek Parası İçin Teşkilata Dönmesi Gerektiğini Açıkladı

Bakın Nerede Çalışıyormuş: Anne Acısı Çeken Anjelik Ekmek Parası İçin Teşkilata Dönmesi Gerektiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2024 - 14:22

Eylül ayında Miami'de hayatını ani bir şekilde kaybeden Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba sanat camiasını yasa boğmuştu. Uzun süre boyunca sağlık sorunlarıyla boğuşan ismin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi ise uzun bir zaman almıştı. Ölüm nedeni henüz bilinemeyen ismin otopsi raporunu geçtiğimiz gün kızı Anjelik açıkladı. 28 Eylül'de cenazesi gerçekleşen ismin ölüm nedeninin Hipertansif Kardiyovasküler hastalık olduğu öğrenilmişti. Bugün kameralara konuşan Anjelik, annesinin ölümünün ardından teşkilata döneceğini açıkladı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lBllO...
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69 yaşında hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ölümü sanat camiasını yasa boğmuş, uzun süredir hastalıkla boğuşan ismin vefatı kızı Anjelik'i derinden etkilemişti.

69 yaşında hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ölümü sanat camiasını yasa boğmuş, uzun süredir hastalıkla boğuşan ismin vefatı kızı Anjelik'i derinden etkilemişti.

Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi uzun süre almıştı. 28 Eylül'de cenaze töreni gerçekleşen Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi uzun süre almıştı. 28 Eylül'de cenaze töreni gerçekleşen Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan haberlere göre Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni doğal olarak açıklanmış ve Hipertansif Kardiyovasküler hastalık olduğu öğrenilmişti.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan haberlere göre Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni doğal olarak açıklanmış ve Hipertansif Kardiyovasküler hastalık olduğu öğrenilmişti.

Bugün kameralara konuşan ve ABD'ye dönerek polisliğe devam edeceğini belirten Anjelik ekmek parası kazanması gerektiğini söyledi.

Bugün kameralara konuşan ve ABD'ye dönerek polisliğe devam edeceğini belirten Anjelik ekmek parası kazanması gerektiğini söyledi.

Cenazeden sonra kuru kalabalığın gittiğini söyleyen Anjelik arayan soranların olduğunu fakat bu kişilerin kendisini medyada görenler olduğunu açıkladı.

Cenazeden sonra kuru kalabalığın gittiğini söyleyen Anjelik arayan soranların olduğunu fakat bu kişilerin kendisini medyada görenler olduğunu açıkladı.
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Babasının birlikteliklerinden dört tane erkek kardeşi olduğunu açıklayan Anjelik, babasının aldığı gayrimenkullerin de desteğiyle bu yaşına geldiğini söyledi.

Babasının birlikteliklerinden dört tane erkek kardeşi olduğunu açıklayan Anjelik, babasının aldığı gayrimenkullerin de desteğiyle bu yaşına geldiğini söyledi.

"Babam bana daha 5 yaşında Bodrum'da ev hediye etti" ifadelerini kullanan isim ABD'deki polis teşkilatı SWAT'a döneceğini "ekmek kazanmak zorundayım" şeklinde itiraf etti.

"Babam bana daha 5 yaşında Bodrum'da ev hediye etti" ifadelerini kullanan isim ABD'deki polis teşkilatı SWAT'a döneceğini "ekmek kazanmak zorundayım" şeklinde itiraf etti.

İşte o anlar 👇

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