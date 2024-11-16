Çağlar Ökten'in Bir Gecede Dört Yıllık İlişkisini Bitirmesini Sağlayan Seda Sayan'ın O Vaadini Anlatıyoruz!

Bacıların bacısı Seda Sayan ve bir o kadar çalkantılı aşk hayatına çoğumuz aşinayız. Ünlü isim yıllardır evliliklerinde dikiş tutturamamış fakat 7. evliliğiyle herkesleri şoka sokmaya başarmıştı. Magazin dünyasının en büyük skandallarında ismi geçen, her sözüyle sadece kaplerde değil hafızalarda da yer edinen Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le yaptığı evlilik manşetlere bomba gibi oturmuştu. Bu evliliğin herkesleri şoke etmesinde bir nedeni yaş farkı olurken diğeri ise Seda Sayan'ın Ökten'e vermiş olduğu söz. Sabahların Sultanı Çağlar Ökten'e zamanında öyle bir söz veriyor ki kendisi dört yıllık ilişkisinii tek gecede bitirerek Seda Sayan'la birlikte olma kararı alıyor.

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