Bir Yıldız Kolay Yetişmiyor: Güzelliğiyle Büyüleyen Emma Stone'un Estetik İşlemlerini Masaya Yatırıyoruz!

Hollywood’un en yetenekli ve sevilen oyuncularından biri olan Emma Stone, şüphesiz son yılların en revaçta isimlerinden. Güzelliği bir yana dursun, kendine has tarzı, yeteneği ve etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Stone, gerek komedi gerekse dramadaki başarısıyla her tür rolü ustalıkla taşıyor. Yıllardır izleyici karşısında olan Emma Stone değişimiyle de bir hayli dikkat çekiyor. Hollywood'un yıllardır benimsenen güzellik algıları Emma Stone'a da uğradı ve güzel oyuncu estetik işlemlerden yıllar içinde nasibini aldı.

Peki güzel oyuncu yıllar içerisinde nasıl bir değişim geçirdi? Gelin Emma Stone'un geçirdiği estetik işlemlere birlikte bakalım👇