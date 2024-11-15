Bir Yıldız Kolay Yetişmiyor: Güzelliğiyle Büyüleyen Emma Stone'un Estetik İşlemlerini Masaya Yatırıyoruz!
Bir Yıldız Kolay Yetişmiyor: Güzelliğiyle Büyüleyen Emma Stone'un Estetik İşlemlerini Masaya Yatırıyoruz!
Hollywood’un en yetenekli ve sevilen oyuncularından biri olan Emma Stone, şüphesiz son yılların en revaçta isimlerinden. Güzelliği bir yana dursun, kendine has tarzı, yeteneği ve etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Stone, gerek komedi gerekse dramadaki başarısıyla her tür rolü ustalıkla taşıyor. Yıllardır izleyici karşısında olan Emma Stone değişimiyle de bir hayli dikkat çekiyor. Hollywood'un yıllardır benimsenen güzellik algıları Emma Stone'a da uğradı ve güzel oyuncu estetik işlemlerden yıllar içinde nasibini aldı.
Peki güzel oyuncu yıllar içerisinde nasıl bir değişim geçirdi? Gelin Emma Stone'un geçirdiği estetik işlemlere birlikte bakalım👇
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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmasına rağmen, kısa süre içinde Hollywood'un zirve isimlerinden biri haline gelen Emma Stone çoğumuzun favorilerinden.
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Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan güzel oyuncu 2000'li yılların başından bu yana yer aldığı başarılı yapımlarla ününü korumaya devam ediyor.
Sektörün en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı sürdüren Emma Stone, tiyatroyla başladığı kariyerine 2005 yılında oynadığı The New Partridge Family adlı TV filmi ile başladı.
17 yaşında, henüz genç bir kızken başladığı televizyon hayatındaki başarısını katlayarak ilerleten Stone da Hollywood'un kalıplaşmış güzellik algılarından yıllar içinde nasibini aldı.
Gelin ünlü ismin güzelliğini daha da bir öne çıkartan, pek aşırıya kaçmayan o estetik işlemlerini birlikte inceleyelim 👇
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@hollywoodyuzleri adlı hesabın sahibi Berk Yılmaz'ın estetik incelemesine göre, Emma Stone burnundan birkaç kez operasyon geçirmiş!
Günümüzde çene hattı oldukça farklı gözüken Stone'un çene bölgesi eklenen protez yardımıyla uzatılarak daha keskin bir yüz elde edilmeye çalışılmış.
Hollywood dünyasının önem verdiği çarpıcı bakışlara ise oyuncunun kaşlarına yapılan kaldırma işlemi sonucu ulaşılmış.
Elmacık kemiklerinin altında yer alan yağların alınması sonucu daha sert hatlara sahip olması amaçlanan Emma Stone'u bu işlem oldukça değiştirmiş.
Göz kapağı alınan Emma Stone'un üç kere burnundan ameliyat geçirdiği, yıllar boyunca yüzünün farklı bölgelerine botoks uygulandığı ve dudak dolgusu sayesinde daha kalın dudaklara kavuştuğu açıkça gözlemlenen değişimlerden.
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