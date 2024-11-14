Var Olan Güzelliğini Geçirdiği İşlemlerle Arşa Çıkaran Margot Robbie'nin Estetiklerini Masaya Yatırıyoruz!
Var Olan Güzelliğini Geçirdiği İşlemlerle Arşa Çıkaran Margot Robbie'nin Estetiklerini Masaya Yatırıyoruz!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3qR4WhMM...
Hollywood'un en yetenekli oyuncularından biri olan Margot Robbie hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle izleyeneleri her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor. Son zamanlarda 'Barbie' ünvanını elinde tutan Margot Robbie'nin güzelliği kadar geçmiş yıllardan bu yana geçirdiği ufak değişimler de dikkat çekiyor. Hollywood'a adım etmiş her ünlü isim gibi estetikten nasibini alan Margot Robbie geçen yıllara bakıldığında aslında büyük çaplı bir değişim geçirmiş.
Gelin ünlü isim 17 yaşında bir genç kızken atıldığı film sektöründe yıllar içinde nasıl bir değişim geçirmiş, hangi estetik işlemlerden geçerek şu anki görünümüne kavuşmuş birlikte inceleyelim👇
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Hollywood'un gözdesi olan ve başarı hikayesi diyebileceğimiz bir kariyere sahip olan Margot Robbie elini attığı her rolde ayakta alkışlanan oyunculardan biri.
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Henüz 17 yaşındayken oyunculuk sektörüne Laura Cameron rolüyle atılan Margot Robbie Avustralya'daki çiftliğinden çıkarak Hollywood'un şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanmaya başlıyor.
Uzun yıllardır göz önünde olduğu bu sektöre henüz yüz hatları oturmadan adım atan Margot Robbie'nin değişimi ise Barbie filmindeki 'oyuncak bebek' görünümlüye daha da dikkat çekmeye başlıyor.
Yıllar içinde yaşadığı güzellik dönüşümüyle ilgi odağı olmayı sürdüren, her sene estetik algılarını baştan yaratan Margot Robbie'nin değişimine ve geçirdiği estetik işlemlere gelin yakından bakalım!
Var olan doğal güzelliğini geçirdiği estetik operasyonlar ve küçük dokunuşlarla katlayarak arttıran Margot Robbie Hollywood'un güzellik standartlarını yakalamayı başarıyor.
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@hollywoodyuzleri adlı hesabın sahibi Berk Yılmaz'ın estetik incelemesine göre, güzel oyuncunun burnunun yüzüne göre küçük kaldığı düşünülerek işe burnuna kemik ekleyerek büyütmekle başlanışmış.
Kariyerinin ilk yıllarında keskin hatlardan bir hayli uzak olan oyuncunun yüzünde yağ aldırma işleminin olduğu ve bu şekilde daha keskin hatlara sahip olduğu ise hemen fark ediliyor.
Elmacık kemiklerinin altındaki yağ dokusu alınan Margot Robbie'nin böylece daha keskin hatlara kavuşması sağlanmış.
Daha önce üç kez burun ameliyatı geçirdiği söylenen Robbie dudak küçültme operasyonu geçirerek yüzüyle daha orantılı dudaklara kavuşmuş.
Yüzündeki yuvarlak hatlardan tamamen kurtulmak istenen nam-ı diğer Barbie'mize yüzü daha uzun gözüksün diye bir de çene implantı eklenmiş!
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Göz kapağı estetiği geçiren isme aynı zamanda gözlerinin daha gergin durması için badem göz estetiği de uygulanmış ve oyuncunun bakışlarındaki derinlik arttırılmaya çalışılmış.
Bunlara ek olarak göz altı ışık dolgusu işlemi yapılan Margot Robbie'nin yüzüne daha dinç bir görünüm katılmış.
E bir de olmazsa olmaz botoks var! Yıllardır film sektörünün yükünü omzularında taşıyan 34 yaşındaki Robbie sık sık botoks da yaptırıyor.
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