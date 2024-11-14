Var Olan Güzelliğini Geçirdiği İşlemlerle Arşa Çıkaran Margot Robbie'nin Estetiklerini Masaya Yatırıyoruz!

Hollywood'un en yetenekli oyuncularından biri olan Margot Robbie hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle izleyeneleri her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor. Son zamanlarda 'Barbie' ünvanını elinde tutan Margot Robbie'nin güzelliği kadar geçmiş yıllardan bu yana geçirdiği ufak değişimler de dikkat çekiyor. Hollywood'a adım etmiş her ünlü isim gibi estetikten nasibini alan Margot Robbie geçen yıllara bakıldığında aslında büyük çaplı bir değişim geçirmiş.

Gelin ünlü isim 17 yaşında bir genç kızken atıldığı film sektöründe yıllar içinde nasıl bir değişim geçirmiş, hangi estetik işlemlerden geçerek şu anki görünümüne kavuşmuş birlikte inceleyelim👇