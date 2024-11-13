Çağatay Ulusoy'un Menajer Müdahalesi Olmadan Verdiği Röportajdaki Sözlerine Akıl Sır Erdiremeyeceksiniz!

'Allah belamı versin, bu çevreden biriyle ilişki yaşamam. Büyük konuşuyorum ama 5 sene sonra da 20 sene sonra da bu düşüncede olacağım. Çünkü rahatsız olurum. Manken ya da oyuncu, hayatta olmaz. Benim bambaşka bir dünyam var. İşim bu dünya, özelim başka bir dünya. Birlikte olduğum kişiye çok zaman ayırmak isterim. Alıp her yerde dolaşmak isterim. Bu da piyasadan biriyle mümkün olmadığı için, çok sorun çıkar. İlişki bazında bu camiada temiz kalmak zor.'