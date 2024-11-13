Çağatay Ulusoy'un Menajer Müdahalesi Olmadan Verdiği Röportajdaki Sözlerine Akıl Sır Erdiremeyeceksiniz!
Çağatay Ulusoy'un Menajer Müdahalesi Olmadan Verdiği Röportajdaki Sözlerine Akıl Sır Erdiremeyeceksiniz!
Sektöre adımını karizmasıyla ve mankenlik alanındaki başarısıyla atsa da adından bahsettirmeye hız kesmeden devam eden Çağatay Ulusoy'u yıllardır ekranlarda izliyoruz. Aşk hayatı, sosyal medya kullanımı derken bir an olsun manşetlerden düşmeyen yakışıklı oyuncu geçtiğimiz senelerden bu yana sık konuştuğumuz isimlerden biri oluyor. Fakat kendisi geçmişte altına imza attığı magazin olaylarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da zaman zaman gündeme yeniden düşüyor. 2011 senesinde verdiği bir röportajda akıl sır erdiremeyeceğiniz ifadeler kullanan Çağatay Ulusoy'un o sözleri karşısında dumur olacaksınız! Kıskançlıktan tutun da sektörde yaşanan aşklara gelin ünlü oyunucunun o sözlerine birlikte bakalım 👇
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Genç yaşta başladığı kariyerinde, hem televizyon dizileri hem de sinema projeleriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, özellikle "Adını Feriha Koydum" dizisindeki Emir Sarrafoğlu rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış sonrasında da "Medcezir", "İçerde" gibi projelerde adını duyurmayı başarmıştı.
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2010 senesinde "The Best Model of Turkey" yarışmasından birincilikle ayrılan Ulusoy o zamanlardan beri yakaladığı şöhreti başarıyla elinde tutuyor.
Kendisini dijital yapımlarda da görmeye alıştığımız oyuncu son olarak "Terzi" dizisinde canlandırdığı Peyami rolüyle yine alkışları toplamıştı.
Anlayacağınız aşk hayatı yer aldığı başarılı yapımlar, ayakta alkışlanan oyunculuğu, her imajın altından kalkması derken gündemimizden bir an olsun düşmeyen Çağatay Ulusoy ne yapsa olay oluyor.
Hal böyle olunca kendisini kariyerinin başındaki halleriye de zaman zaman hatırlıyoruz... Oyuncuya ait olduğu söylenen, henüz menajeri yokken verdiği bir röportajda söylediklerine ise akıl sır erdirmekte zorlanacaksınız!
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Ünlü ismin kariyerinin daha ilk yıllarındayken ilişkiler hakkında yaptığı yorumlara gelin birlikte bakalım👇
Ulusoy zamanında "Meslektaşınla aşk yaşar mısın?" sorusuna "Allah belamı versin, bu çevreden biriyle ilişki yaşamam" cevabını vermiş!
Sektörden bir isimle ilişki yaşarsa sevgilisinin başkalarıyla samimi olmasının kendisini rahatsız edeceğini söyleyen oyuncumuz "Profesyonel de olsak rol gereği öpüşmesi, bir erkekle verdiği samimi verdiği pozlar beni rahatsız eder." ifadelerini kullanmış geçmişte.
"Çok kıskancım. Giydiği her şeye karışırım. Sevdiğim kadın için yasaklarım vardır. Öyle çok aşırı mini etekleri giyemez. Yanımda dolaştırdığım kadına bakanın ‘Offf’ demesini istemem. Ben ‘Ne güzel bir kızla birlikteyim’ deyip gurur duyan tiplerden değilim. Bana ters." sözlerinin altı çizilen oyuncu kıskançlığını da böyle anlatmış!
2011 yılında yayınlanan bir blog yazısından ortaya çıkan bu ifadelerin Çağatay Ulusoy'un ağzından çıkmış olmasını bekler miydiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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