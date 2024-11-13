L-Gante ile Bir Programa Konuk Olan Wanda Nara Çıtır Sevgilisinin Gözleri Önünde Başkasıyla Öpüşmesini İzledi

Icardi'den ayrılan Wanda Nara tepkilerin odağı olmaya devam ederken sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle paylaşımlarına devam ediyordu. Hareketleriyle magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Nara'nın hamleleri ise bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dijital platformdaki yarışmada sunuculuk yaptığını açıklayan isim geri döndüğü Arjantin'de televizyon ekranlarının da baş kahramanı olmayı sürdürüyor. Rapçi sevgilisi L-Gante ile bir programa konuk olan Wanda Nara şimdi de yeni aşkının gözleri önünde bir başkasıyla öpüşmesini izledi! Ne yaparsa yapsın artık şaşırmayız diye düşündüğümüz Wanda Nara ne yaptı ne etti yine ağızları açık bırakmayı başardı. Gelin o anlara birlikte bakalım 👇