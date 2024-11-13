L-Gante ile Bir Programa Konuk Olan Wanda Nara Çıtır Sevgilisinin Gözleri Önünde Başkasıyla Öpüşmesini İzledi
L-Gante ile Bir Programa Konuk Olan Wanda Nara Çıtır Sevgilisinin Gözleri Önünde Başkasıyla Öpüşmesini İzledi
Icardi'den ayrılan Wanda Nara tepkilerin odağı olmaya devam ederken sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle paylaşımlarına devam ediyordu. Hareketleriyle magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Nara'nın hamleleri ise bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dijital platformdaki yarışmada sunuculuk yaptığını açıklayan isim geri döndüğü Arjantin'de televizyon ekranlarının da baş kahramanı olmayı sürdürüyor. Rapçi sevgilisi L-Gante ile bir programa konuk olan Wanda Nara şimdi de yeni aşkının gözleri önünde bir başkasıyla öpüşmesini izledi! Ne yaparsa yapsın artık şaşırmayız diye düşündüğümüz Wanda Nara ne yaptı ne etti yine ağızları açık bırakmayı başardı. Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki ile taraftarın yengesi bellenen, ardından Icardi'yle yaşadığı toksik ilişki sonucu bir o kadar da eleştirilen Wanda Nara bir an olsun gündemden düşmüyor.
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Daha öncesinde klibinde yer aldığı, hatta ihanet iddialarına karıştığı L-Gante isimli rapçiyle ilişkisini cümle aleme duyuran Wanda Nara, Icardi'yi tek kalemde silmişti.
Bunun üzerine nispet yaparcasına paylaştığı pozlarla dikkat çeken isim hem futbol dünyasından hem de Türk halkından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.
Ortaya çıkan aşk üçgeni Icardi'nin sakatlanmasıyla ve sezonu kapatmasıyla sonuçlanınca kendisine yine malzeme çıkmış, Wanda Nara ikilinin arasında geçen konuşmaları paylaşmıştı.
Kötü yorumları pek de kaale almayan Nara şimdilerde L-Gante ile yaşadığı ilişkinin keyfini çıkartıyor, sık sık pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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Hem Arjantin televizyonunun hem de Türk basınının son dönemde bir numaralı gündemi olan Wanda hakkında ortaya çıkan haberler ise bitmek bilmiyor.
Sonu gelmeyen olaylara bir yenisi eklendi... L-Gante’nin, Wanda Nara ile birlikte katıldığı bir yemek programında, Wanda’nın önünde başka bir kadınla öpüştüğü anlar ortaya çıktı.
İşte o anlar 👇
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