Üç Yıldır Tanıyormuş: Wanda'dan Ayrılan Icardi'nin Aşık Olduğu İddia Edilen Türk Güzel Beklediğimiz İsim mi?

Gündeme yine ve yeniden boşanma iddialarıyla düşen Wanda Nara ve Icardi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara bir zamanlar aşk iddialarına karıştığı L-Gante ile açtığıı yayında öpüşmüş sonrasında da Türk halkına bir açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamada özgür olduğunu belirten Wanda Nara sevgilisiyle pozlarına da devam etmişti. Icardi ise bu hamlenin ardından alışık olduğumuz gibi bir yüzüklü bir yüzüksüz gözükmeye başlamıştı. Informatesalta adlı sitede yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin Türkiye'de bir güzele gönlünü kaptırdığını iddia etti. Gelin o iddianın detaylarına birlikte bakalım 👇