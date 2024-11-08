Üç Yıldır Tanıyormuş: Wanda'dan Ayrılan Icardi'nin Aşık Olduğu İddia Edilen Türk Güzel Beklediğimiz İsim mi?
Üç Yıldır Tanıyormuş: Wanda'dan Ayrılan Icardi'nin Aşık Olduğu İddia Edilen Türk Güzel Beklediğimiz İsim mi?
Gündeme yine ve yeniden boşanma iddialarıyla düşen Wanda Nara ve Icardi arasındaki sular bir an olsun durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara bir zamanlar aşk iddialarına karıştığı L-Gante ile açtığıı yayında öpüşmüş sonrasında da Türk halkına bir açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamada özgür olduğunu belirten Wanda Nara sevgilisiyle pozlarına da devam etmişti. Icardi ise bu hamlenin ardından alışık olduğumuz gibi bir yüzüklü bir yüzüksüz gözükmeye başlamıştı. Informatesalta adlı sitede yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin Türkiye'de bir güzele gönlünü kaptırdığını iddia etti. Gelin o iddianın detaylarına birlikte bakalım 👇
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Daha önce birçok kez ihanet iddialarıyla adından bahsettiren Wanda Nara ve Icardi ikilisi yine ve yeniden ayrılık haberleriyle gündemde bildiğiniz gibi.
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Geçtiğimiz günlerde bir gece klübünde L-Gante isimli bir rapçiyle eğlenirken görüntülenen ardından da canlı yayın açıp öpüşen Wanda Nara üstüne bir de yaptığı açıklamayla büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.
L-Gante ile yaşadığı ilişkisini sosyal medyadan açık yüreklilikle paylaşan Wanda Nara cephesinin yanında Icardi yine ve yeniden derin bir sessizliğe bürünmüş, bir takıp bir çıkarttığı alyansıyla yeniden dikkat çeker olmuştu.
Bu süreçte ise yine yüzüklü fotoğraflarıyla yaptığı tatil paylaşımıyla akılları karıştıran Icardi'nin gönderisini adının sürekli birlikte anıldığı Simge beğenmişti. Ünlü futbolcunun Nara ile yaşadığı kriz sonrası ikili birbirini takibe de almıştı.
Gelelim asıl olaya... Simge'nin hamlelerinin ardından Informatesalta isimli sitede yer alan habere göre; Matías Vázquez isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin Türkiye'de bir güzele gönlünü kaptırdığını iddia etti.
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Icardi'nin bir arkadaşının "Türkiye'de gözleri başka bir kadında, Wanda artık yok'' açıklamasında bulunduğunu iddia eden kaynak bu 'güzelin' kim olduğu konusunda kafaları iyice karıştırdı.
Gazeteci Vazquez'in haberinde, "Onu üç yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Francesca ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Wanda bunu biliyordu ve ne yaptı? Simge'nin Arjantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
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