Nasibi Zorlamada Şöyle Olacaksın: Simge, Wanda'yla İşleri Yokuşa Süren Icardi'nin Postunu Anında Beğendi

Wanda Nara geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Icardi hayranlarını küplere bindirmiş, bundan sonra yoluna L-Gante ile devam edeceğini resmen açıklamıştı. Yüzükler yine bir takılır bir çıkarılır oldu, gözler de. haliyle Icardi'ye ve karşılığında vereceği tepkiye döndü. Bu süreçte ise akıllara iklilinin ne zaman arası bozulsa mevzuya dahil olan şarkıcı Simge girmiş, önce Wanda Nara'yla benzerliği X kullanıcısının diline düşmüştü. Ortaya dökülen kirlilerin ardından Icardi'nin yaptığı paylaşımı ilk beğenen isimlerden biri de Simge oldu!