Nasibi Zorlamada Şöyle Olacaksın: Simge, Wanda'yla İşleri Yokuşa Süren Icardi'nin Postunu Anında Beğendi
Nasibi Zorlamada Şöyle Olacaksın: Simge, Wanda'yla İşleri Yokuşa Süren Icardi'nin Postunu Anında Beğendi
Wanda Nara geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Icardi hayranlarını küplere bindirmiş, bundan sonra yoluna L-Gante ile devam edeceğini resmen açıklamıştı. Yüzükler yine bir takılır bir çıkarılır oldu, gözler de. haliyle Icardi'ye ve karşılığında vereceği tepkiye döndü. Bu süreçte ise akıllara iklilinin ne zaman arası bozulsa mevzuya dahil olan şarkıcı Simge girmiş, önce Wanda Nara'yla benzerliği X kullanıcısının diline düşmüştü. Ortaya dökülen kirlilerin ardından Icardi'nin yaptığı paylaşımı ilk beğenen isimlerden biri de Simge oldu!
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Kısa bir süredir gündemi meşgul etmeyen Icardi ve Wanda Nara cephesinde geçtiğimiz günlerden bu yana gelişmeler yaşanıyor bildiğiniz gibi. Son derece toksik bir ilişki yaşadıklarını cümle aleme uyaran çiftimiz yine dillere fena düşüyor.
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Evliliklerini sık sık yokuşa süren çiftimizin geçtiğimiz aylarda boşandığı iddia edilmiş ardından Wanda Nara'nın yaptığı açıklamayla birlikte bu iddialar doğrulanmıştı. O dönem uzun bir süredir gündemde olan ihanet iddiaları ise yeniden alevlenmişti.
Nara'nın rapçi L-Gante ile birlikte olduğu ve Icardi'ye ihanet ettiği iddiaları zaten magazin gündeminde dolaşıyordu. Ta ki Galatasaray taraftarının yengesi Wanda'nın o beklenmeyen yayınına kadar. İkilinin canlı yayında öpüştüğü anlar herkesi resmen dumura uğratmıştı.
Yayının ardından büyük bir tepkiyle karşılaşan Wanda Nara ise sessiz kalmayı tercih etmek yerine yine ve yeniden bir açıklamada bulunmuş ve gelen tepkileri "maço kültürü" olarak adlandırmasının yanında "Ayrıyım ve istediğim kişiyle olmakta özgürüm." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Yine gelelim olayın goygoyunu her seferinde çeken Simge cephesine... Geçtiğimiz saatlerde yüzüğü parmağında boy boy pozlarını paylaşan Icardi'nin o görüntülerini ilk beğenen isimlerden biri de Simge oldu!
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Haliyle Simge'nin bu beğenisine "Simge'nin nasibini zorlama şekli" gibi yorumlar gecikmedi!
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bir zaman beraber olurlar sonra herkes kendi yoluna.