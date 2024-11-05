Kim Bu L-Gante? Wanda Nara'nın Icardi'nin Kalbini Parçalara Ayırıp Yerine Tercih Ettiği Rapçiyi Tanıyoruz!
Kim Bu L-Gante? Wanda Nara'nın Icardi'nin Kalbini Parçalara Ayırıp Yerine Tercih Ettiği Rapçiyi Tanıyoruz!
Günlerdir gündemimizden düşmeyen, Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yi ikinci kez aldattığı, canlı yayında öpüşürken yayınladıkları videoyla sansasyon yaratan Arjantinli rapçi L-Gante'yi bir mercek altına alalım dedik!
L-Gante kim? Hayatımıza nasıl girdi? Wanda Nara'yla ilk karşılaşması ne zamandı? Buyurun, beraber inceleyelim.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin hayatımıza soktuğu eşi Wanda Nara'nın kaosu hiç bitmiyor biliyorsunuz. Aylardır bu ikilinin artık yılan hikayesine dönen "aşkının" bitmesini bekliyoruz. Bitmediği gibi sürekli yeni detaylarda boğuluyor, durduk yere ayrılıp barışmalarını mecburen normalleştiriyoruz...
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Bu toksikliğin kitabını yazan aşkın hayatımıza soktuğu üçüncü bir kişi daha var ama... Konuya bir miktar hakim olanlar ismini mutlaka duymuştur: 2000 doğumlu rapçi L-Gante'den bahsediyoruz.
Gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, 5 Nisan 2000'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı General Rodríguez'de doğmuş. Kendisi bir rapçi, cumbia şarkıcısı ve söz yazarı. Hatrı sayılır bir süredir de sektörde kendisi. Müziğe 15 yaşında başlayan L-Gante, 2017 yılında ilk şarkılarını YouTube'da yayınlanmış.
24 yaşındaki rapçi, 2021 yılında Papu DJ ile birlikte çıkardığı "L-Gante RKT" adlı parça, Arjantin Billboard Hot 100 listesinde ikinci sıraya yükselince, bir de üstüne aynı yıl "Bzrp Music Sessions, Vol. 38" adlı çalışması, listelerde birinci sıraya ulaşınca koca bir hayran kitlesi edinmiş ve tabiri caizse yürüyüp gitmiş!
Bizim hayatımıza tam olarak hangi noktada girdi bu adam derseniz sizi 2022'ye, yani Wanda'nın ilk de son da olmayacak ilişkisinin başladığı zamana götürmemiz gerekiyor.
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Wanda Nara, Icardi'nin eşi olmasının yanında bir şarkıcı, sunucu ve model de biliyorsunuz. Kendisi 2022'de Arjantinli rapçi L-Gante'nin klibinde rol aldı ve ne olduysa da ondan sonra oldu.
Öncelikle belirtmek gerek, Wanda'nın oynadığı "El Ultimo Romantico"sun klibi oldukça ateşli sahnelerle doluydu. İzlemek isteyenler için şöyle bırakalım;
Bir de bu klip çekimi sırasında Wanda'nın açtığı bir canlı yayın vardı... Buraya ekleyemiyoruz, klipteki yatak sahneleri çekilirken canlı yayın açan ikili Icardi bu resimde hiç yokmuşçasına fazlasıyla yakındı. Wanda, şaşırmayacaksınız ama yine yarı çıplaktı ve bilerek de frikik veriyordu.
Icardi'nin klipten ve ikilinin yakınlığından rahatsız olduğu dedikoduları kulislerde dönmeye başladığı sırada, Wanda Nara'nın ve L-Gante'nin klip dışında vakit geçirirken dudak dudağa görüntülendiği pozlar ortaya çıktı.
Bu bizim bildiğimiz "birinci" aldatma, Wanda ve Icardi'nin arasını bozdu elbette. Fakat Icardi, Wanda'ya anlayamadığımız bir şekilde bağlı malumunuz, bir şekilde Wanda'yı affetmenin yolunu buldu ve kısa süre içerisinde yeniden barıştılar.
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Geçmişi toparladıysak, şimdiye dönüş yapıyoruz izninizle! Birkaç gündür L-Gante'nin ülkemizde yeniden gündem olmasının sebebi Wanda'nın Icardi'ye ikinci vuruşundan kaynaklanıyor.
Icardi ve Wanda Nara'nın boşanmaya karar verdiği dedikoduları hızını hiç kesmeden aylardır devam ediyor ve bu süreç boyunca gördüğümüz tek şey Icardi'nin ekstra çabasından başka bir şey değil... Icardi, her ne kadar aşkı ve aileyi toparlamaya çalışsa da Wanda Arjantin'e dönmüş durumda ve hayatına orada devam etmeye de kararlı.
Fakat film, Wanda Cadılar Bayramı partisinde L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalandığında koptu.
Icardi'yle her şey bitmiş, boşanma davası da kapanmış, yollar çoktan ayrılmış moduna giren Wanda, ihanet görüntülerinden sonra da durmadı. L-Gante'nin 2021 yılında Tamara Báez ile ilişkisinden "Jamaica" adını verdiği 3 yaşındaki kızıyla "mutlu aile pozu" paylaştı Wanda...
Ne yazık ki bu kadar da değil, geçtiğimiz dakikalarda da gündemi sarsan bir canlı yayın açtı, ne diyelim artık yeni çiftimiz... Bu sefer akıllarda hiç soru işareti bırakmayacak şekilde tutkulu tutkulu öpüşen Wanda ve L-Gante resmen yeni bir aşka yeniden yelken açtıklarını doğruladı.
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"Şimdi son durum ne?" derseniz, Icardi yüzüğü çıkarttı, Wanda ve L-Gante de gayet hayatından memnun, hatta heyecanlı gözüküyor.
Üstelik bir de açıklama var Wanda'dan sevdanın son vuruşu tadında. Geçtiğimiz dakikalarda, Türkiye'deki kullanıcıların canlı yayın videosundan sonra ne kadar dellendiğini görmüş olacak ki Instagram hesabından bir metin paylaştı kendisi.
Wanda hayatından memnun, üstelik bu ihaneti olağandışı falan da görmüyor. Hala boşanmış değiller fakat bu işe artık mazi demek lazım. Olan olmuş, giden gitmiş. Daha da zorlamaya gerek yok! N'olur bir kere daha tuzağa düşme Icardi... Biz bıktık sen bıkmadın! 🙈
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