Kim Bu L-Gante? Wanda Nara'nın Icardi'nin Kalbini Parçalara Ayırıp Yerine Tercih Ettiği Rapçiyi Tanıyoruz!

'Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle olmakta özgürüm. Her şeyden önce bu bana iyi geliyor.

Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için yaşananlarla ilgili tüm detayları ve durumları bilmelidir. Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef tehditlerle rehin tutulan kızlarımın evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum.

Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum. Çocuklarım için endişelenmeyin, olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmaktır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizliği saklamak ya da ilişkide kalmaya çalışmak daha sağlıklı değil, en azından benim için' dedi.