Icardi'ye İnat Yapıyor: L-Gante ile Dudak Dudağa Yakalanan Wanda Nara'dan "Mutlu Aile Tablosu" Pozu!
Icardi'ye İnat Yapıyor: L-Gante ile Dudak Dudağa Yakalanan Wanda Nara'dan "Mutlu Aile Tablosu" Pozu!
Geçtiğimiz günlerde, Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenen Wanda Nara, hızını alamadı. Icardi'ye inat, L-Gante'yle 'mutlu aile pozu' verdi...
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Aylardır ha boşandı ha boşanacaklar diye beklediğimiz Icardi ve Wanda Nara'nın gelgitleri bitmek bilmiyor, her yeni hamleleri de magazinin gündemine oturuyor biliyorsunuz.
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En son Wanda'dan "Arjantin'e gel yeni hayat kuralım" teklifi alan Icardi, eşini ve çocukları ziyarete gitmişti. Wanda'yla baş başa yemeğe çıkıp pozlar paylaşınca da barışma yolunda ilerlediklerini sanmıştık hatırlarsanız.
Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir videoya düştü ve ortalık yeniden ayağa kalktı. Wanda Nara, Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı'nda sarmaş dolaş görüntülendi.
Olay görüntüler üzerine Icardi'nin Wanda'yı takipten çıktığı, beraber birkaç fotoğraflarını da hesabından kaldırdığı iddia edildi. Şimdilik sular durgun gözüküyordu ki Wanda Nara yine yerinde duramadı.
Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından L-Gante ve 3 yaşındaki kızıyla "mutlu aile tablosu" pozu verdi kendisi... Bu süreçlerden birden çok kez geçildi, her seferinde de Wanda'dan Icardi'ye inat hareketler izledik... Icardi yine döner de affeder mi bilmiyoruz da bizce baya laçkalaştı artık bu ilişki!
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Buyurun, yeni pozu gelenler neler demiş beraber bakalım!👇
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