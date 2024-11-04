Dersini Bile Almış: En Büyük Hobisi DJ'lik Olan Arzu Sabancı'nın Partilerde Kullandığı Lakabı Duymanız Lazım!

Yepyeni podcast Ceylan Atınç ile Bunu Bi Konuşalım'ın ilk konuğu kraliçe anne ve meşhur kaynana Arzu Sabancı oldu! Programdan yayınlanan ilk kesitte gelen DJ'lik itirafı, şu hayatta daha neler öğreneceğiz dedirtti!