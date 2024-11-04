Dersini Bile Almış: En Büyük Hobisi DJ'lik Olan Arzu Sabancı'nın Partilerde Kullandığı Lakabı Duymanız Lazım!
Dersini Bile Almış: En Büyük Hobisi DJ'lik Olan Arzu Sabancı'nın Partilerde Kullandığı Lakabı Duymanız Lazım!
Yepyeni podcast Ceylan Atınç ile Bunu Bi Konuşalım'ın ilk konuğu kraliçe anne ve meşhur kaynana Arzu Sabancı oldu! Programdan yayınlanan ilk kesitte gelen DJ'lik itirafı, şu hayatta daha neler öğreneceğiz dedirtti!
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Ömer Sabancı'nın kıymetli eşi, Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı'nın biricik annesi Arzu Sabancı'yı tanıtmaya gerek yok herhalde...
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Sosyetenin en elit kadınlarından biri olan Arzu Sabancı, özellikle son yıllarda magazin dünyasında pek bir popüler! Büyük oğlu Hacı Sabancı'nın ilk ve tek gelini Nazlı Sabancı'yla aşkı başladığından beri Arzu Sabancı'nın aileye giriş kurallarını konuşuyoruz biliyorsunuz.
Öyle yazılı çizili bir şey değil elbette ama herkesin dikkatini çeken belli başlı beklentileri var Arzu Sabancı'nın aileye girecek gelin/gelinlerden. Şöyle kısa bir özetlersek, Nazlı Sabancı evlenmeden önce yüksek lisansını bitirmiş, sevgililik başlar başlamaz elit ve sosyetik davetlerde boy göstermeye başlamış, özellikle sanat ağırlıklı etkinliklerde yer almış, epey bir çaba sarf etmişti Sabancı gelini olabilmek için!
Sonra benzer bir senaryoyu ortanca oğlu Hakan Sabancı, ünlü oyuncumuz Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayınca da izledik. Okuluna geri dönen Hande Erçel, yalnızca sergilere katılmadı sanata da eğildi, müstakbel eltisi Nazlı'yla beraber elit davetlerde beraber boy göstermeye, onun arkadaş grubuyla tatillere çıkmaya başladı. Hatta başlarda Arzu Sabancı'nın Hande'yi istemediğini ve bu duruma ayak dirediğini de duymuştuk ama bir şekilde kaynanasından like'lar almayı başardı Hande!
Şimdi konuya dönersek, bugüne dek Arzu Sabancı'yı başta asaleti olmak üzere oğullarına düşkünlüğü ve bir gelinden beklentileri gibi birçok meseleyle konuştuk. Her zaman çok şık ve sosyal olan Sabancı'nın Instagram hesabını aktif kullanması da hepimizi daha yakın hissettirdi kendisine. Fakat geçtiğimiz saatlerde, ilk defa ona ait kah güldüren kah şaşırtan bir detay ortaya çıktı!
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Yepyeni bir podcast olan Ceylan Atınç ile Bunu Bi Konuşalım'ın ilk konuğu olan Arzu Sabancı, Atınç'ın "DJ'liğe ilginiz olduğunu biliyorum, Coachella'ya da gittiniz, minik minik çaldığınızı da biliyorum" diyerek konuya giriş yapması üzerine: "Minik minik değil, lütfen. DJ Desire bir adım var!" itirafında bulundu. 🙈
Sözlerine, "Elektronik müziği çok seviyorum, erken evelendiğim için ne kulüplere gidebildim ne bu festivalleri görebildim. Küçükken ben çocukları gezdiriyordum şimdi oğlanların görevi anneyi mutlu edebilmek. Onlar götürüyorlar beni festivallere" diye devam eden DJ Desire, 10 yıl evvel Doğuş Çabakçor'dan ders aldığını bir de kendine ait "aleti" olduğunu dile getirdi 😂
Arkadaş grubuna da sitem etti! "Tek şey benim kendi arkadaş grubumda elektronik müziği çok sevmiyorlar. Bir arkadaşım dedi ki 'Arzu böyle çalmaya devam edersen kimse kalmayacak' İyi hadi deyip onların istediği şarkılara dönüyorum. Onun için de gideceğim seyahatlerde bana eşlik edecek kız arkadaş bulamıyorum!" açıklamasında bulundu 🫠 Siz çağırın, biz geliriz Arzu hanım! 😂
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dertlere bak aq .
La eline mixer'i alan DJ oluyo zaten. Kadın sırf zengin diye neyin haberi ve gömmesi bu? Almış dersini, çocuklarıyla iletişim olarak müziği seçmiş. Bırak tak... Devamını Gör
Yalnız DJ Desire ismi harbiden çok keko, onu savunamayacağım.