Kademeli Ayrılık Bitti Herhalde: Nilperi Şahinkaya'nın Ünlü Oyuncuyla Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
Kademeli Ayrılık Bitti Herhalde: Nilperi Şahinkaya'nın Ünlü Oyuncuyla Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda beş senelik aşkı Emre Yusufi'yle 'kademeli ayrılık' sürecinde olduğunu belirten Nilperi Şahinkaya, hiç vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda izlediğimiz, şimdilerde de vizyona geçtiğimiz hafta giren Gelin Takımı filmiyle konuşulan Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç hafta önce uzun süredir beraber olduğu Emre Yusufi'yle ayrıldıkları yönündeki iddialarla gündeme oturmuştu kendisi. Akabinde her iki taraftan da enteresan açıklamalar gelmişti hatta...
Ayrılığı duyunca şaşıran Emre Yusufi, çözümü "ara verdik" demekte bulmuştu. Nilperi Şahinkaya ise ayrılık açıklamalarına yepyeni bir soluk getirmişti. Kendi "icadı" kademeli ayrılığı Gelin Takımı filminin galasında tanıtan Nilperi, iyi ayrılmaya karar verdiklerini ve bunu küsmeden, kızmadan, sarılarak yapacaklarını söylemişti.
5 senelik aşkın ardından girilen bu "kademeli ayrılık" sürecinin sonuna gelindi sanıyoruz... Çünkü geçtiğimiz saatlerde "Aramızda Kalmasın" programında Nilperi Şahinkaya'nın hiç vakit kaybetmeden yepyeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Hem de oldukça aşina olduğumuz bir oyuncuyla: hem oyunculuk performansı, hem dansları hem de karizmasıyla pek meşhur Fırat Çelik'le!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin Gelin Takımı'nın setinde yakınlaştığı ve Fırat Çelik'in Şahinkaya'nın oturduğu semtten tabiri caizse "çıkmadığı" iddia ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sanki adamı kademeli şekilde aldatmış ta olabilir