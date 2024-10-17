İyi Ayrılık Olmaz, Kendini Kandırma: Yeni "İcadı" Kademeli Ayrılığı Tanıtan Nilperi Şahinkaya Dillere Düştü!

Yeni filmi Gelin Takımı'nın galasında görüntülenen Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi'yle bir türlü netleşmeyen ayrılık meselesine boyut atlattığı bir açıklamada bulundu. Kendi 'icadı' kademeli ayrılığı tanıtan Şahinkaya, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!