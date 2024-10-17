İyi Ayrılık Olmaz, Kendini Kandırma: Yeni "İcadı" Kademeli Ayrılığı Tanıtan Nilperi Şahinkaya Dillere Düştü!
İyi Ayrılık Olmaz, Kendini Kandırma: Yeni "İcadı" Kademeli Ayrılığı Tanıtan Nilperi Şahinkaya Dillere Düştü!
Yeni filmi Gelin Takımı'nın galasında görüntülenen Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi'yle bir türlü netleşmeyen ayrılık meselesine boyut atlattığı bir açıklamada bulundu. Kendi 'icadı' kademeli ayrılığı tanıtan Şahinkaya, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda izlediğimiz Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık dikkat çeken isimlerden biliyorsunuz.
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En son da uzunca bir süredir beraber olduğu Emre Yusufi'yle ayrılık dedikodularıyla gündeme oturmuştu kendisi. Hatta tuhaf bir olay da yaşanmıştı.
Akif Yaman tarafından görüntülenen Emre Yusufi'ye ayrılık haberleri sorulmuştu. Bunun üzerine epey şaşıran Emre Yusufi, çözümü "ara verdik" demekte bulmuştu.
Ardından Nilperi Şahinkaya görüntülenmiş, net bir şey söylemese de "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor diyelim. Herkese yakışan şekilde bitmesi önemli, bitiyorsa da" açıklamasında bulunmuştu.
Nilperi Şahinkaya'dan geçtiğimiz saatlerde bir açıklama daha geldi. Yeni filmi Gelin Takımı'nın galasında Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Şahinkaya, yepyeni bir ayrılık konsepti tanıttı. 🙄
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Kendi "icadı" kademeli ayrılığı büyük bir iddiayla tanıtan Nilperi Şahinkaya, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani, kademeli kademeli, yavaş yavaş, Kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak" ifadelerini kullandı.
Sonra da bu "kademeli ayrılık" konseptiyle nasıl dillere düşmüş onu görelim... 😂
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