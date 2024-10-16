Baya Dalga Geçiyorlar: Ablasının İhanetine Uğradığını Söyleyip Kıyameti Koparan Bahar Candan Özür Diledi!

Deniz kenarından keyfi çok yerinde bir video paylaşıverdi. Bahar meseleyi böylece kapattı, yarın öbür gün de Nihal'den 'O benim kardeşim ruh sağlığı iyi değil' açıklaması gelir. Sosyal medya da aldıkları etkileşimle keyiflerine keyif katarlar. Ne diyelim? Düşmeyelim bunlara!