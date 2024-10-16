Baya Dalga Geçiyorlar: Ablasının İhanetine Uğradığını Söyleyip Kıyameti Koparan Bahar Candan Özür Diledi!
Baya Dalga Geçiyorlar: Ablasının İhanetine Uğradığını Söyleyip Kıyameti Koparan Bahar Candan Özür Diledi!
Cezaevinden çıktıktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Bahar Candan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kıyameti koparmış, ablasının ihanetine uğradığını iddia etmişti. Geri vitesi çabuk yapan Bahar'dan özür ve açıklama geldi...
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
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Cezaevine girdikten beş buçuk ay sonra sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından 20 Eylül'de Bahar Candan'ın da tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Cezaevi serüveni sona eren kız kardeşler, en başta mütevazı takılıp sosyal medyayı asgari düzeyde kullansa da eski hayatlarına dönmeleri uzun sürmedi.
Sosyal medya paylaşımlarına tıpkı Dilan Polat gibi hız kesmeden başlayan Candanların hiçbir şey yaşanmamışçasına takılması epey tepki çekti. Geçtiğimiz gün ise en iyi bildikleri şeyi yaparak kaosun fitilini ateşlediler. O kadar ki birbirlerine düştüler...
Konu o kadar saçma ve çiğ ki kız kardeşler "etkileşim" diye bağırdı desek yalan olmaz. Belki denk gelmişsinizdir, Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın hem içerideyken hem de çıktıktan sonra sevgilisiyle aşk yaşadığını ve kendisine ihanet ettiklerini iddia etmişti dün.
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Fakat beklenen oldu tabii ki. Candanların etkileşim kasmak için dikkat çeken hareketler yaptığını düşünen herkes haklı çıktı.
Keskin bir geri vites yapan Bahar Candan, psikolojisinin bozuk olduğunu ve bu nedenle "saçma sapan açıklamalar" yaptığını vurguladığı bir açıklama paylaştı. Özür bile diledi.
Ardından aflarına sığındı!
Sonra da kendini unicorn gibi hissettiğini dile getirip...🙄
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