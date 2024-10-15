Geçtiğimiz Haftalarda Tahliye Edilen Bahar Candan'dan Şoke Eden İddia: "Ablam Sevgilimle İlişki Yaşıyor"

Kara para aklama suçlamasıyla kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine giren Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Candan, ablasının sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.