Geçtiğimiz Haftalarda Tahliye Edilen Bahar Candan'dan Şoke Eden İddia: "Ablam Sevgilimle İlişki Yaşıyor"
Geçtiğimiz Haftalarda Tahliye Edilen Bahar Candan'dan Şoke Eden İddia: "Ablam Sevgilimle İlişki Yaşıyor"
Kara para aklama suçlamasıyla kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine giren Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Candan, ablasının sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza İşte Benim Stilim yarışmasıyla giren ve kasım ayında kara para aklama suçlaması ile cezaevine giren ünlü kardeşler geçtiğimiz aylarda sırayla tahliye edilmişlerdi hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tıpkı Dilan Polat gibi Nihal ve Bahar Candan kardeşler de ışıltılı hayatlarına çabucak geri dönmüş, paylaşımları ile de görenleri şaşırtmaya devam etmişlerdi.
Hayatlarına bir süredir sessiz sedasız devam eden Candan kardeşler geçtiğimiz saatlerde şoke eden iddialar ile gündeme geldi.
Bahar Candan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile ablasının kendi sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.
Önce "Ablam eski sevgilime takmış durumda" diyerek açıklama yapan Bahar Candan 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra yaptığı paylaşım ile ablasının kendi sevgilisi ile gittiği oteli paylaştı👇🏻
Hatta ablasının eski sevgilisi ile aynı odada kaldığını bile iddia etti 👇🏻
Son olarak ablasının resmen evli olduğunu ve kendisi uyurken ablasının sevgilisiyle birlikte olduğunu ima eden Candan, daha sonra son paylaşımını sildi 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın