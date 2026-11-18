İstanbul'da Kırmızı Işıkta Kanlı İnfaz: Saldırıyı Yapan Kişi Alibeyköyspor Kulüp Başkanı Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Eyüpsultan'da 17 Kasım Salı günü kırmızı ışıkta bekleyen iş hanı sahibi Ferhat Yamen'e (40) silahlı saldırı düzenlendi, Yamen hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu belirledi; yaya olarak kaçan şüpheli aranıyor.
[Kaynak: İHA]
Kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Yamen, aracının içindeyken kurşun yağmuruna tutuldu.
Güvenlik kameraları saldırganı ele verdi: Polisin izini sürdüğü isim Alibeyköyspor Başkanı Halil F.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın