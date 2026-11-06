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Fenerbahçe Otobüsüne Silahlı Saldırı Soruşturmasında Beş Kişi Hakkında İddianame Düzenlendi

Fenerbahçe Otobüsüne Silahlı Saldırı Soruşturmasında Beş Kişi Hakkında İddianame Düzenlendi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 20:15
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında beş kişi hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı. İddianame, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasını içeriyor. Saldırı 2015'te Rizespor maçı dönüşünde yapılmıştı.

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Beş şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Beş şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma tamamlandı ve iddianame HTS ile baz istasyonu kayıtlarına, kriminal incelemelere, adli tıp raporlarına ve dosyadaki diğer bulgulara dayandırıldı. Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediği belirtiliyor. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep ediliyor.

Bir grup güzergahı izledi, diğerleri ateş etti.

Bir grup güzergahı izledi, diğerleri ateş etti.

İddianameye göre bazı şüpheliler takım otobüsünün güzergâhını izleyip geliş haberini verdi, diğerleri ise otobüs geçerken av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı ve otobüste maddi hasar oluştu. Otobüsteki futbolcu ve teknik heyet mensupları da saldırıdan etkilendi.

2015'teki dosya yeniden açıldı.

2015'teki dosya yeniden açıldı.

Saldırı 4 Nisan 2015'te, Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzon Havalimanı'na giden kafilenin Araklı yolunda saat 22.15 sularında yapıldı. 7 Nisan 2015'te iki kişi gözaltına alındı, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlandı ve Anayasa Mahkemesi yaşam hakkı başvurusunda hak ihlali bulunmadığına hükmetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 27 Mayıs 2026'da soruşturmanın yeniden ele alınacağını açıkladı, 11 Ağustos 2026'da da beş şüpheliye yönelik operasyonda adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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