Fenerbahçe Otobüsüne Silahlı Saldırı Soruşturmasında Beş Kişi Hakkında İddianame Düzenlendi
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında beş kişi hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı. İddianame, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasını içeriyor. Saldırı 2015'te Rizespor maçı dönüşünde yapılmıştı.
Beş şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Bir grup güzergahı izledi, diğerleri ateş etti.
2015'teki dosya yeniden açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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