Fenerbahçe Otobüsüne Silahlı Saldırı Soruşturmasında Beş Kişi Hakkında İddianame Düzenlendi

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma tamamlandı ve iddianame HTS ile baz istasyonu kayıtlarına, kriminal incelemelere, adli tıp raporlarına ve dosyadaki diğer bulgulara dayandırıldı. Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak halinde işlediği belirtiliyor. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep ediliyor.