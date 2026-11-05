Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Dönemi Başladı: Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sahada da başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Kanarya, Belözoğlu yönetimindeki ilk lig maçı için deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.
Emre Belözoğlu Can Bartu Tesisleri'nde sahaya indi.
Liverpool zaferi 18 yıl sonra geldi.
Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Sıradaki rakip Arca Çorum FK.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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