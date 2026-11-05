Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Dönemi Başladı: Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece İngiliz devi karşısında 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. Emre Belözoğlu da yeni görevine bu moralli tablonun ardından başlamış oldu.