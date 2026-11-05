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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Dönemi Başladı: Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Dönemi Başladı: Takımın Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 17:41
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sahada da başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü, Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Kanarya, Belözoğlu yönetimindeki ilk lig maçı için deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

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Emre Belözoğlu Can Bartu Tesisleri'nde sahaya indi.

Emre Belözoğlu Can Bartu Tesisleri'nde sahaya indi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla takımın başındaki ilk mesaisine başladı. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etmişti. O karşılaşmada kulübede teknik sorumlu Dirk Kuyt yer almış ve takımı hafta boyunca maça Kuyt hazırlamıştı.

Liverpool zaferi 18 yıl sonra geldi.

Liverpool zaferi 18 yıl sonra geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Liverpool'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece İngiliz devi karşısında 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. Emre Belözoğlu da yeni görevine bu moralli tablonun ardından başlamış oldu.

Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenman ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışması yaptı, idman dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Liverpool maçında ilk 11'de başlayıp 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular ise yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Sıradaki rakip Arca Çorum FK.

Sıradaki rakip Arca Çorum FK.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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