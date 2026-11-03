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Ve İmzalar Atıldı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu

Ve İmzalar Atıldı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 22:28 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 23:47
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayarak yeni dönem için imzaları attı.

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada 'Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır' ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalarken Kasımpaşa'ya fesih tazminatı ödemeyecek.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşma kapsamında deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik sorumlu olarak Fenerbahçe'de görev yapan Belözoğlu, böylece yeniden takımın başına geçti.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasında Kasımpaşa detayı da netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, deneyimli teknik adamın sözleşmesini feshetmesi için Kasımpaşa'ya herhangi bir tazminat ödemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

“Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu! 💛💙”

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile anlaşan Emre Belözoğlu'na veda etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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