Ve İmzalar Atıldı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu

“Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.

Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında.

Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.

Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu! 💛💙”