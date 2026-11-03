Ve İmzalar Atıldı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayarak yeni dönem için imzaları attı.
Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada 'Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır' ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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