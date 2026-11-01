Emre Belözoğlu Beşiktaş Maçı Sonrası Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu. 46 yaşındaki Belözoğlu, hakem Reşat Onur Coşkunses'in maçı çok kötü yönettiğini söyleyerek sert tepki gösterdi. Belözoğlu, Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Kasımpaşa teknik direktörü ayrıca Beşiktaş'ın başındaki Vincenzo Italiano'yu övdü.
Beşiktaş'a çok iyi karşılık verdik.
Hakem çok ama çok kötü maç yönetti.
Fenerbahçe'de göreve talip olunmaz.
Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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