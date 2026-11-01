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Emre Belözoğlu Beşiktaş Maçı Sonrası Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi

Emre Belözoğlu Beşiktaş Maçı Sonrası Fenerbahçe İddialarına Yanıt Verdi

Kasımpaşa Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 22:53
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu. 46 yaşındaki Belözoğlu, hakem Reşat Onur Coşkunses'in maçı çok kötü yönettiğini söyleyerek sert tepki gösterdi. Belözoğlu, Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Kasımpaşa teknik direktörü ayrıca Beşiktaş'ın başındaki Vincenzo Italiano'yu övdü.

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Beşiktaş'a çok iyi karşılık verdik.

Beşiktaş'a çok iyi karşılık verdik.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı ve beIN SPORTS 1'den yayınlandı. Siyah-beyazlıların 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa geri dönüş yaparak 2-2'lik beraberliği yakaladı. Emre Belözoğlu, rakibini ve takımının oyununu şu ifadelerle değerlendirdi:

“Kenar, 8, bek rotasyonunu en iyi yapan, ceza sahasında hızla çoğalan, çok rotasyonları olan bir takım. Vincenzo Hoca'ya Avrupa'da da rakip oldum. Burada gayet başarılı işler yapıyor. Buna çok iyi karşılık verdik. Bugün daha iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Hızlı kaymalara ihtiyacımız vardı, ne zaman bekleri iyi savunduk, o zaman Beşiktaş'ı püskürttük.”

Hakem çok ama çok kötü maç yönetti.

Hakem çok ama çok kötü maç yönetti.

Belözoğlu, hakem Reşat Onur Coşkunses'in maç yönetimine sert tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularımın hakkını aramam lazım. Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor. Kasımpaşa'nın geçen seneden beri bu hatalar aleyhine yapılıyor. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Sadece çalışmanın, tekrarların, inanmanın eseriyiz. En büyük pay sahibi oyuncularım. Üzülmesi gereken taraf biziz. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hatalarına bağlı olarak 4-5 puan daha fazlamız olması lazımdı.”

Fenerbahçe'de göreve talip olunmaz.

Fenerbahçe'de göreve talip olunmaz.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Belözoğlu, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak. Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum. Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir.”

Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim.

Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim.

Belözoğlu, şu anda tamamen Kasımpaşa'ya odaklı olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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