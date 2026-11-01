Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Bu Akşam beIN SPORTS 1'de, İşte Muhtemel 11'ler

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı ve bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maçların 27'sini, Kasımpaşa 9'unu kazandı, 10 maç berabere bitti. Kartal rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlılar son 5 lig maçında Kasımpaşa'yı yalnızca bir kez yenebildi. 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, 2024-2025'te sahasında 3-1 kaybettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon deplasmandaki maç 1-1 bitti, Dolmabahçe'deki maçı ise Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı, 4 deplasmanda ise yalnızca Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 yenildi.