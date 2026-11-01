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Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Bu Akşam beIN SPORTS 1'de, İşte Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Bu Akşam beIN SPORTS 1'de, İşte Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 17:22
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maç öncesinde deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti bu maçta forma giyemeyecek.

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Maç bu akşam 19.00'da.

Maç bu akşam 19.00'da.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadele ücretli yayın kapsamında beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek, yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak, dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak. Ligde 9 maçta 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle 18 puana ulaşan Beşiktaş 4. sırada, son iki lig maçını kazanan Kasımpaşa ise 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i 2-0 yendikleri geçen haftanın ardından deplasmandan da galibiyetle dönerek zirveyle aralarındaki farkı 4 puana indirmek istiyor.

İki takımın muhtemel 11'leri.

İki takımın muhtemel 11'leri.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Kadrolar maç öncesi tahmine dayanıyor ve ilk 11'ler karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce kesinleşecek.

Orkun Kökçü ve Miretti yok.

Orkun Kökçü ve Miretti yok.

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü bu maçta da forma giyemeyecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun, 25 yaşındaki oyuncuyu tam anlamıyla iyileşmeden sahaya sürmek istemediği belirtiliyor. Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de kadroda yer almayacak. Emirhan Topçu ile Trossard ise sarı kart sınırında bulunuyor ve bu akşam sarı kart görmeleri halinde 8 Kasım'daki Gençlerbirliği maçını kaçıracak. Beşiktaş perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor.

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı ve bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maçların 27'sini, Kasımpaşa 9'unu kazandı, 10 maç berabere bitti. Kartal rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlılar son 5 lig maçında Kasımpaşa'yı yalnızca bir kez yenebildi. 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, 2024-2025'te sahasında 3-1 kaybettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon deplasmandaki maç 1-1 bitti, Dolmabahçe'deki maçı ise Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sezon ligde iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı, 4 deplasmanda ise yalnızca Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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