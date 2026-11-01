Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Bu Akşam beIN SPORTS 1'de, İşte Muhtemel 11'ler
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maç öncesinde deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti bu maçta forma giyemeyecek.
Maç bu akşam 19.00'da.
İki takımın muhtemel 11'leri.
Orkun Kökçü ve Miretti yok.
Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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