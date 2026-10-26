article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş Evinde Başakşehir'e Karşı Üstün Oynadığı Maçtan 2-0 Galip Ayrıldı

Beşiktaş Evinde Başakşehir'e Karşı Üstün Oynadığı Maçtan 2-0 Galip Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 20:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş, ikinci yarıda Oh ve Olaitan’ın attığı gollerle rakibini mağlup ederek derbi haftasını 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar, maç boyunca kurduğu baskının karşılığını ikinci yarıda Oh ve Olaitan'ın golleriyle aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş ilk yarıda her şeyi yaptı golü bulamadı.

Beşiktaş ilk yarıda her şeyi yaptı golü bulamadı.

10. dakikada Ndidi’nin şutu az farkla auta giderken, 17. dakikada Vlahovic’in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 26. dakikada Ndidi bir kez daha gole yaklaşsa da topu dışarı gönderdi. Olsen’in 45+2. dakikadaki şutu da sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş aradığı golü Oh'la buldu.

Beşiktaş aradığı golü Oh'la buldu.

İkinci yarıda da rakibe üstünlüğünü kabul ettiren siyah beyazlılar gol noktasında bir türlü beklenen dokunuşu yapamadı. Trossard, Olaitan, Ndidi ve Vlahovic ile rakip kaleye baskı kuran Beşiktaş'ın ilk golü Oh'la geldi. Takımın çalışkan ismi Oh, ikinci yarıda oyuna girerek gol yollarındaki eksikliği doldurdu. 

Maçın son bölümünde ise Trossard'ın taşıdığı topta Olaitan harika bir gol atarak gollerine devam etti. 

Siyah beyazlılar kritik derbi haftasınu 3 puanla kapattı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın