Beşiktaş Evinde Başakşehir'e Karşı Üstün Oynadığı Maçtan 2-0 Galip Ayrıldı
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Beşiktaş, ikinci yarıda Oh ve Olaitan’ın attığı gollerle rakibini mağlup ederek derbi haftasını 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar, maç boyunca kurduğu baskının karşılığını ikinci yarıda Oh ve Olaitan'ın golleriyle aldı.
Beşiktaş ilk yarıda her şeyi yaptı golü bulamadı.
Beşiktaş aradığı golü Oh'la buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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