Beşiktaş Evinde Başakşehir'e Karşı Üstün Oynadığı Maçtan 2-0 Galip Ayrıldı

İkinci yarıda da rakibe üstünlüğünü kabul ettiren siyah beyazlılar gol noktasında bir türlü beklenen dokunuşu yapamadı. Trossard, Olaitan, Ndidi ve Vlahovic ile rakip kaleye baskı kuran Beşiktaş'ın ilk golü Oh'la geldi. Takımın çalışkan ismi Oh, ikinci yarıda oyuna girerek gol yollarındaki eksikliği doldurdu.

Maçın son bölümünde ise Trossard'ın taşıdığı topta Olaitan harika bir gol atarak gollerine devam etti.

Siyah beyazlılar kritik derbi haftasınu 3 puanla kapattı.