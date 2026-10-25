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Takım Değeri Olarak Alt Sıralarda Yer Alan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'yla Puan Tablosunda Üst Sıralara Çıktı

Takım Değeri Olarak Alt Sıralarda Yer Alan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'yla Puan Tablosunda Üst Sıralara Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 17:18
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Kasımpaşa, deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı lacivert-beyazlılar 16 puana yükselirken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aynı puana geldi. Üç takımın takım değerleri arasındaki fark ise dikkat çekiyor. Kasımpaşa bir sonraki hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Kasımpaşa deplasmanda kazandı.

Kasımpaşa deplasmanda kazandı.

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadeleden puansız ayrıldı. Mücadelenin 37. dakikasında Adrian Benedyczak'ın attığı golle öne geçen Kasımpaşa, soyunma odasına 1-0 üstün gitti ve ilk yarıda bulduğu golün avantajını maç sonuna kadar korudu.

Kasımpaşa sezonda bir kez yenildi.

Kasımpaşa sezonda bir kez yenildi.

Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, Çorum FK, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarını kazandı. Konyaspor ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa'nın tek yenilgisi Galatasaray karşısında geldi. Takım gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe ile aynı puandalar.

Fenerbahçe ile aynı puandalar.

Kasımpaşa'nın ulaştığı 16 puan, Fenerbahçe'nin puanıyla aynı. Takım değeri 42,15 milyon euro olan Kasımpaşa'nın puan eşitliğine geldiği Fenerbahçe'nin değeri ise 261,20 milyon euro. Aradaki fark yaklaşık altı kat ediyor ve sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'nın yaklaşık altı katı değerle aynı puanda bulunuyor.

Trabzonspor da 16 puanda.

Trabzonspor da 16 puanda.

Trabzonspor da 16 puanla Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile aynı noktada bulunuyor. Karadeniz ekibinin takım değeri 184,30 milyon euro olarak görünüyor ve bu rakam Kasımpaşa'nın 42,15 milyon euroluk değerinin yaklaşık dört buçuk katı.

Beşiktaş bir puan geride.

Beşiktaş bir puan geride.

Kasımpaşa'nın gelecek hafta rakibi olacak Beşiktaş ise 15 puanla bu üç takımın bir puan gerisinde. 273,50 milyon euroluk takım değeriyle listenin en değerli ekibi olan siyah-beyazlıların değeri, Kasımpaşa'nın yaklaşık altı buçuk katı.

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Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile Süper Lig'de fark yaratıyor.

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile Süper Lig'de fark yaratıyor.

Geçtiğimiz sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde bırakarak önemli bir işe imza atan Emre Belözoğlu bu sezonda sezon öncesi kampı geçiridği Kasımpaşa ile iyi bir performans sergiliyor. Mütevazi kadrosuyla üst sıralara kök söktüren Emre Belözoğlu'nun, oynadığı futbolla da beğeni kazanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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