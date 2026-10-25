Takım Değeri Olarak Alt Sıralarda Yer Alan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'yla Puan Tablosunda Üst Sıralara Çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Kasımpaşa, deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı lacivert-beyazlılar 16 puana yükselirken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aynı puana geldi. Üç takımın takım değerleri arasındaki fark ise dikkat çekiyor. Kasımpaşa bir sonraki hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Kasımpaşa deplasmanda kazandı.
Kasımpaşa sezonda bir kez yenildi.
Fenerbahçe ile aynı puandalar.
Trabzonspor da 16 puanda.
Beşiktaş bir puan geride.
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile Süper Lig'de fark yaratıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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