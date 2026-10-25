Takım Değeri Olarak Alt Sıralarda Yer Alan Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'yla Puan Tablosunda Üst Sıralara Çıktı

Trabzonspor da 16 puanla Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile aynı noktada bulunuyor. Karadeniz ekibinin takım değeri 184,30 milyon euro olarak görünüyor ve bu rakam Kasımpaşa'nın 42,15 milyon euroluk değerinin yaklaşık dört buçuk katı.